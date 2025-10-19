Левски отново на върха – трета поредна Суперкупа!

В истински волейболен спектакъл в зала "Левски София" отборът на Николай Желязков спечели трета поредна Суперкупа на България, след като победи Локомотив Авиа с 3:1 (-26, 23, 21, 20).

Двубоят започна бурно, с обрати и дълги разигравания, които изправиха феновете на крака. Локомотив стартира по-силно и след равностойна първа част успя да вземе предимство, измъквайки гейма с 28:26. Това само амбицира „сините“, които показаха характер и концентрация в следващите части.

Доза напрежение

Вторият гейм донесе нова доза напрежение – "смърфовете", подсилени за турнира от Матей Казийски, Локо поведе, но "сините" намериха ритъма си и успяха да обърнат. При 25:23 резултатът бе изравнен.

Снимка: Lap.bg

Третата част започна под контрола на пловдивчани. Те поведоха със 17:13, но постепенно Левски намери своето темпо. Опитът на Скримов и Гоцев, съчетан с мощните атаки на Люцканов, обърна развоя.

Решителният четвърти гейм бе изцяло под диктовката на столичани. Левски демонстрира класа, стабилност в посрещането и хладнокръвие в решителните моменти. Въпреки опитите на Локомотив да се върне в мача, „сините“ не изпуснаха контрола и затвориха мача с 25:20, осигурявайки си нов трофей.

Снимка: Lap.bg

Най-резултатен във финала бе Гордан Люцканов с 24 точки, от които 1 ас и 1 блокада). За съперника Матей Казийски завърши с 21 т. (2 аса, 1 блокада).

