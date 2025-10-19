bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Официално: Приеха великия Димитър Каров в Залата на славата на волейбола

Четвърти българин сред най-добрите в историята

Вече е официално. Великият Димитър Каров бе приет във волейболната Зала на славата в Холиоук, Масачузетс.

Легендарният разпределител на отбора, който спечели сребърен медал от световното първенство през 1970 г., е четвъртият българин, на който се оказва подобна чест. Преди него в Залата на славата на волейбола влязоха още Димитър Златанов (2007), Борис Гюдеров (2019) и Васил Симов (2019).

Каров лично присъства на церемонията, а преди това бе приет от кмета на ХолиоукТой бе придружен от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и половинката му Кремена Русева.

Кой е Димитър Каров

Димитър Каров е легенда не само на българския, но и на световния волейбол. Роденият на 27 ноември 1943 г. в София разпределител първоначално започва да тренира футбол. На 15-годишна възраст открива волейбола и прави първите си стъпки в столичния "Септември", а след това преминава в ЦСКА.

Още един българин влезе в Залата на славата

Той е 5 пъти шампион на България и печели 3 пъти Купата на България с отбора на "армейците". С ЦСКА идва и най-големият му триумф - Купата на европейските шампиони през 1969 г.

Каров е важна част и от националния отбор на България. Той играе на 3 олимпийски игри (1964, 1968, 1972) и е главният виновник за четвъртото място на Игрите в Мюнхен 1972. С България разпределителят става и световен вицешампион през 1970 г.

През 2019 г. Европейската волейболна конфедерация (CEV) му връчи награда за цялостен принос като един от най-добрите волейболисти в историята на Стария континент.

Каров бе сред звездите, които приветстваха настоящия мъжки национален отбор, който също спечели сребро от световно първенство, при прибирането на момчетата у нас.

Каров: Момчета, играйте, както можете, и ще победите! (ВИДЕО)

Клас 2025

Каров е част от Клас 2025 на Залата на славата. В него са още Иван Милкович (Сърбия), Франческа Пичинини (Италия), Роса Гарсия Ривас (Перу), Кант Стефес - плажен волейбол (САЩ), Лаура Лудвиг - плажен волейбол (Германия), Бари Кузнър - параволей (Австралия), Вили Паредес - съдия (Аржентина) и Юрген Вагнер - треньор по плажен волейбол (Германия).

Любопитно

Символът на полицията в Холиоук е емблема с бяла волейболна топка, върху която е изобразена тъмна картина на кметството, обградена от думите "HOLYOKE" и "BIRTHPLACE OF VOLLEYBALL" (родно място на волейбола). Този символ е доказателство за претенцията на града да бъде родното място на спорта, който е създаден от Уилям Г. Морган в Холиоук през 1895 г.

Емблемата е изобразена върху логата на полицейското управление и върху патрулните автомобили.

