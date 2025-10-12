Любо Ганев пред bTV: 5 общини се бият за Лига на нациите (ВИДЕО)

5 общини се борят за домакинствата на България в Лига на нациите. Това разкри президентът на волейболната федерация Любомир Ганев, който гостува в предаването "120 минути" по bTV.

Легендата, който навърши 60 години преди броени дни, изрази задоволство, че родната централа е постигнала целта си да превърне спорта в атрактивен продукт.

"Ако някой път федерацията няма, ще дам лични пари. Това не е проблем. Ние трябва да се научим, че всяка една федерация трябва да се стреми да направи своя спорт продукт. Защото само тогава този продукт може да бъде атрактивен. Успяхме да направим от волейбола продукт, който медиите да искат да излъчват, защото това е най-важното. Каквото и да направиш, ако никой не знае, че си го направил, няма да има ефект", каза Ганев.

Снимка: Ладислав Цветков

"Сега се бият общините за волейболната Лига на нациите, от 5 имаме заявки. Това са Варна, София, Пловдив, Русе и Бургас - петте града, в които имаме големи зали, където може да се играе такова събитие. И петте общини искат да го организират. Това означава, че ние имаме продукт, който градът-домакин иска да бъде, защото той знае, че това ще му донесе приходи, престиж, реноме, реклама"

"Трябва много работа. И аз, и още един-двама от колегите от Управителния съвет, с които специално отговаряме за маркетинга и за рекламата, ходим на срещи навсякъде. Ние сме длъжни да го осигурим това на нашите момчета и на всички отбори.", коментира силният човек във волейбола.

Снимка: FIVB

Смяна на караула?

Все още няма яснота и кой ще приема двубоите от Евроволей 2026.

Столичният общински съвет отпусна 500 хил. лв на волейболната федерация за домакинството първенството. Така София е на път да измести първоначалната дестинация - Варна. Последва обаче реакция от градската управа на морската столица, а окончателното решение на централата се очаква във вторник (14 октомври).

