Волейбол

Любо Ганев: Трябваше да вземем най-доброто решение за волейбола (ВИДЕО)

Ще компенсираме Варна, заяви президентът на волейболната федерация

Официално - мачовете от европейското първенство по волейбол за мъже догодина ще се играят в София, а не във Варна. Решението за промяната бе взето днес от Управителния съвет на волейболната федерация.

За доброто на волейбола

"Трябваше да вземем най-доброто решение за волейбола. Една беше причината - по-големият капацитет на залата. Трудно е да се вземе такова решение - винаги сме срещали от Община Варна страхотно отношение, но предвид нещата, които се случиха през последните две седмици и огромният интерес от българските фенове, бяхме длъжни да дадем възможност на повече фенове", каза президентът на волейболната федерация Любомир Ганев.

Решено: Волейболистите ще играят в София, а не във Варна

"Във Варна за 7 домакински мача това са максимално 35 хиляди публика, докато в София са 87 хиляди. Това са 52 хиляди повече разлика в хората", уточни Ганев.

Европейският шампионат започва на 10 септември, а освен на мачовете от груповата фаза, България ще бъде домакин и на два осминафинала и един четвъртфинал.

