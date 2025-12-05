Локо Новосибирск отново на върха, Симеон Николов блести (ВИДЕО)

Локомотив Новосибирск отново е на върха в Русия! Тимът на Пламен Константинов си върна първата позиция, след като постигна 10-а победа от началото на сезона.

"Железничарите" спечелиха с 3:1 гейма срещу Горкий Нижний Новгород като гост в среща от 11-ия кръг.

Световният вицешампион Симеон Николов направи страхотен мач и заслужи най-високата оценка - 7.4, колкото получи и станалият най-резултатен в двубоя негов съотборник Дмитрий Лизик, завършил с 19 точки. Родният разпределител добави 7 точки (5 блока, 67% ефективност в атака).

Нов успех

Локомотив бе убедителен в първия гейм, но във втория изоставаше през цялото време и логично домакините изравниха резултата.

Локомотив отново вдигна оборотите в третия гейм и поведе, но в четвъртия пропусна 4 мачбола, като тимът на Горкий изравни. В крайна сметка Локомотив спечели мача след 28:26 с успешна блокада.

Така тимът от Новосибирск отново излезе на първо място в класирането с 30 точки от 11 мача, като има 2 повече от подгласника си Зенит Казан.

В следващия кръг Николов и компания са домакини на Нови Уренгой, докато Горкий - 10-и с 10 точки, приема Красноярск.

Съставите

ГОРКИЙ: Александър Цялишчев 1, Павел Желязников 14, Александър Пятиркин 18, Сергей Никитин 12, Михаил Щербаков 7, Артьом Довган 9 - Даниила Ишенков-либеро (Максим Титов, Виктор Конев-либеро, Артьом Маско)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 7, Иля Казаченков 7, Омар Курбанов 7, Александър Маркин 12, Дмитрий Лизик 19, Илияс Куркаев 9 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Раджабдибир Шахбанмирзаев 11, Вадим Ожиганов, Тимофей Бенкович 1)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK