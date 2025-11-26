Пред очите на мама! Динамо пречупи Мони и Гибона в Москва

Динамо Москва спря победната серия на Локомотив Новобирисрк в руския волейболен елит. Селекцията на Пламен Константинов, част от която е и разпределителят на националния ни отбор Симеон Николов допусна първото си поражение в шампионата, след 1:3 в руската столица.

Обрат

Мачът започна мечтано за "железничарите" от Сибир, но след това москвичани включиха по-висока предавка и надиграха Локомотив във всички елементи.

19-годишният Николов завърши с две точки, едната от които от блокада. Подкрепата по трибуните беше силна – майка му Мая Николова и по-малкият му брат Филип бяха сред най-шумните зрители.

В залата беше и бившата националка Добриана Рабаджиева, гадже на белгийския посрещач Сам Деру.

Класиране

Локомотив отстъпи лидерската позиция на Зенит Санкт Петербург. Двата тима са с еднакъв баланс – 8 победи и 1 загуба, но Зенит е с точка напред в класирането.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK