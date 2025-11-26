bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Пред очите на мама! Динамо пречупи Мони и Гибона в Москва

Първа загуба за Локомотив Новосибирск

Пред очите на мама! Динамо пречупи Мони и Гибона в Москва

Динамо Москва спря победната серия на Локомотив Новобирисрк в руския волейболен елит. Селекцията на Пламен Константинов, част от която е и разпределителят на националния ни отбор Симеон Николов допусна първото си поражение в шампионата, след 1:3 в руската столица.

Обрат

Мачът започна мечтано за "железничарите" от Сибир, но след това москвичани включиха по-висока предавка и надиграха Локомотив във всички елементи.

Експлозия в руската Суперлига: Николов направи нещо, което българин не бе постигал!

19-годишният Николов завърши с две точки, едната от които от блокада. Подкрепата по трибуните беше силна майка му Мая Николова и по-малкият му брат Филип бяха сред най-шумните зрители.

В залата беше и бившата националка Добриана Рабаджиева, гадже на белгийския посрещач Сам Деру.

Класиране

Локомотив отстъпи лидерската позиция на Зенит Санкт Петербург. Двата тима са с еднакъв баланс – 8 победи и 1 загуба, но Зенит е с точка напред в класирането.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Заедно към върха: Волейболната федерация награди легенди (ВИДЕО)

Тагове:

пламен константинов брат майка динамо москва загуба локомотив новосибирск симеон николов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд (ВИДЕО)

Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд (ВИДЕО)
След 2191 дни Моуриньо най-после спечели мач в Шампионска лига (ВИДЕО)

След 2191 дни Моуриньо най-после спечели мач в Шампионска лига (ВИДЕО)
Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес

Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес
Заедно към върха: Волейболната федерация награди легенди (ВИДЕО)

Заедно към върха: Волейболната федерация награди легенди (ВИДЕО)

Последни новини

13-ият опит на Марсилия се оказа фатален за Нюкасъл (ВИДЕО)

13-ият опит на Марсилия се оказа фатален за Нюкасъл (ВИДЕО)
Ювентус измъкна 3 точки от преспите на Бодьо (ВИДЕО)

Ювентус измъкна 3 точки от преспите на Бодьо (ВИДЕО)
Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона (ВИДЕО)

Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона (ВИДЕО)
Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд (ВИДЕО)

Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV