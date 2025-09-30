bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Мартин Атанасов: Много уморени сме, но и много щастливи! (ВИДЕО)

С този отбор ще стигнем до олимпийските игри, вярва посрещачът

"С това, което бяхме чували в последните дни очаквах посрещане, но не чак такова. Много сме доволни и щастливи. Много е хубаво!. Малко сме уморени и неадекватни, бих казал. Още спим.

Не може да осъзнаем за какво става въпрос. Благодарим на всички, които ни подкрепят. Тепърва започва денят. Положителните емоции в хората са най-голямата радост", каза в ефира на bTV от летище "Васил Левски" посрещачът на мъжкия ни национален отбор Мартин Атанасов.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Волейболните национали отново у дома! (ВИДЕО)

"Правим всичко това за хората, за държавата, за емоциите. Най-хубавото нещо са положителните емоции в хората, които можеш да видиш. Това ми е първи медал с националния отбор и винаги ми е било голяма мечта да го направя. Другата ми мечта е да участвам на олимпиада. Едната мечта вече е постигната, другата е много близо. С този отбор, с този колектив и с работата, която полагаме, е напълно възможно да вземем медал и от олимпийските игри в Лос Анджелис през 2008", оптимист е националът.

Симеон Николов: С този медал изпреварихме баща ни (ВИДЕО)
