Мартин Атанасов: Това е само началото на този отбор (ВИДЕО)

"Все още не осъзнаваме какво сме направили. Това е финал и излязохме за победа. Говорихме с треньора, че сме тук да спечелим", заяви пред bTV най-опитният в отбора - Мартин Атанасов.

"Знаем, че второто място е голямо постижение, но това тепърва е началото за този отбор. Знаем на какво сме способни с тези момчета, само да сме живи и здрави", допълни посрещачът след 1:3 от Италия във финала на световното първенство във Филипините.

"Говорихме си с момчетата - ако опитаме в проценти да определим колко оценяваме постигнатото, сигурно е 5%", откровен е Аспарух Аспарухов.

"Има го разочарованието от загубения финал, но това е положението. Връщаме се да работим и другия път ще ги бием", обеща той.