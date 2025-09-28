bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Мартин Атанасов: Това е само началото на този отбор (ВИДЕО)

Връщаме се да работим, другия път ще ги бием, обеща Аспарух Аспарухов

"Все още не осъзнаваме какво сме направили. Това е финал и излязохме за победа. Говорихме с треньора, че сме тук да спечелим", заяви пред bTV най-опитният в отбора - Мартин Атанасов.

"Знаем, че второто място е голямо постижение, но това тепърва е началото за този отбор. Знаем на какво сме способни с тези момчета, само да сме живи и здрави", допълни посрещачът след 1:3 от Италия във финала на световното първенство във Филипините.

"Говорихме си с момчетата - ако опитаме в проценти да определим колко оценяваме постигнатото, сигурно е 5%", откровен е Аспарух Аспарухов.

България ликува - втори сме в света! (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Има го разочарованието от загубения финал, но това е положението. Връщаме се да работим и другия път ще ги бием", обеща той.

Тагове:

волейбол световно първенство сребро аспарух аспарухов мартин атанасов втори в света

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Великолепната седморка - кои са те? (ВИЗИТКИ)

Великолепната седморка - кои са те? (ВИЗИТКИ)
Весела Лечева към волейболистите: Вие напълнихте площадите!

Весела Лечева към волейболистите: Вие напълнихте площадите!
Двама българи в идеалния отбор на световното първенство!

Двама българи в идеалния отбор на световното първенство!
Грандиозно посрещане: Ето кога си идват Летящите хлапета

Грандиозно посрещане: Ето кога си идват Летящите хлапета
Любо Ганев през сълзи пред bTV: Още не усещаме какво сме направили (ВИДЕО)

Любо Ганев през сълзи пред bTV: Още не усещаме какво сме направили (ВИДЕО)

Последни новини

Великолепната седморка - кои са те? (ВИЗИТКИ)

Великолепната седморка - кои са те? (ВИЗИТКИ)
Весела Лечева към волейболистите: Вие напълнихте площадите!

Весела Лечева към волейболистите: Вие напълнихте площадите!
Владо Николов: Докато приятелите на Алекс и Мони бяха на море, те тренираха

Владо Николов: Докато приятелите на Алекс и Мони бяха на море, те тренираха

Грандиозно посрещане: Ето кога си идват Летящите хлапета

Грандиозно посрещане: Ето кога си идват Летящите хлапета
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV