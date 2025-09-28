Министърът на спорта пред bTV: Ще има повече пари за волейбола (ВИДЕО)

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев не крие емоциите си минути преди старта на финала на световното по волейбол във Филипините между България и Италия.

"Това е поредното доказателство, че спортът събира и обединява, щастлив съм да видя толкова хора на стадион "Юнак". Да изпратим тази енергия, от която отборът има нужда. България доказа, че е волейбол. Федерацията показа, че за 5 години работа и залагане на младите, се постига успех. Каквото и да стане днес, тези момчета вече са шампиони", каза Пешев в ефира на bTV.

Той разкри, че волейболната федерацията ще може да разчита на повече пари, тъй като предстои да се отвори програмата за предолимпийска подготовка. "С тези състезатели сме сигурни, че волейболистите ни ще се класират за Игрите в Лос Анджелис", каза още министърът на спорта.

bTV и MAX Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Двубоят е с начален час 13:30.

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

Не пропускайте възможността да гледате НА ЖИВО финала между България и Италия на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK