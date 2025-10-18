bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Мони Николов ги подкара и в Русия (СТАТИСТИКА)

Отборът на Пламен Николов без проблеми срещу Кузбас - 3:0

Разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов и Локомотив Новосибирск започнаха с чиста победа в първенството при гостуването на Кузбас Кемерово - 3:0 (18, 15, 22).

По-малкият от братята Николови започна като титуляр в отбора на Пламен Константинов и асистента му Андрей Жеков.

Българинът, втори в света с националния отбор на България от Манила 2025, осигури разнообразна игра за тима си, като направи и една от запазените си точки при изненадваща атака през центъра със забиване на топката. Националът направи и ас за 7:3 за Локомотив в третия гейм.

В Русия представиха Симеон Николов с фуражка

Във втория кръг Локомотив Новосибирск ще изиграе първия си домакински мач в сряда, 22 октомври срещу Динамо-Урал.

Всички мачове между два тима - 56 мача: 40 победи за Локомотив, 16 - за Кузбас:

2008/09: 3:0, 3:1
2009/10: 3:0, 3:1, 1:3
2010/11: 3:0, 3:0, 1:3, 3:2, 3:0
2011/12: 3:2, 0:3
2012/13: 3:1, 3:0, 3:0, 3:1, 3:1, 2:3
2013/14: 3:0, 3:0, 3:1
2014/15: 3:1, 3:1, 3:0, 3:1, 3:0
2015/16: 3:0, 1:3
2016/17: 3:0, 3:1
2017/18: 3:1, 3:1
2018/19: 0:3, 2:3
2019/20: 3:1, 3:0
2020/21: 0:3, 1:3, 0:3, 1:3, 1:3, 3:1
2021/22: 3:1, 2:3, 3:1, 3:0
2022/23: 1:3, 3:1, 3:0, 3:0
2023/24: 3:2, 3:0
2024/25: 1:3, 2:3, 3:1, 3:1

Геймово съотношение: 136/70.

Заслужена чест: Димитър Каров влиза в Залата на славата на волейбола!
