Волейбол

Заслужена чест: Димитър Каров влиза в Залата на славата на волейбола!

Четвъртият българин с най-високата чест

Заслужена чест: Димитър Каров влиза в Залата на славата на волейбола!

Великият Димитър Каров официално ще получи най-високото признание във волейбола! 

Българският волейболист ще бъде приет в Залата на славата в Холиок, Масачузетс днес, 18 октомври. Очаква се церемонията да започне в 18:00 ч. българско време.

Великият разпределител на отбора, който спечели сребърен медал от световното първенство през 1970 г., е четвъртият българин, на който се оказва подобна чест. Преди него в Залата на славата на волейбола влязоха още Димитър Златанов (2007), Борис Гюдеров (2019) и Васил Симов (2019).

Честта

Каров лично ще присъства на церемонията, а преди това бе приет от кмета на Холиок. 

Снимка: Кремена Русева

Той е придружен от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и половинката му Кремена Русева.

Двамата волейболни асове не пропуснаха да се снимат до стената с приетите в Залата на славата, като позираха пред снимките на славните българи. 

Снимка: Кремена Русева

Биографията

Димитър Каров е легенда не само на българския, но и на световния волейбол. Роденият на 27 ноември 1943 г. в София разпределител първоначално започва да тренира футбол. На 15-годишна възраст открива волейбола и прави първите си стъпки в столичния "Септември", а след това преминава в ЦСКА.

Той е 5 пъти шампион на България и печели 3 пъти Купата на България с отбора на "армейците". С ЦСКА идва и най-големият му триумф - Купата на европейските шампиони през 1969 г.

Каров е важна част и от националния отбор на България. Той играе на 3 олимпийски игри (1964, 1968, 1972) и е главният виновник за четвъртото място на Игрите в Мюнхен 1972. С България разпределителят става и световен вицешампион през 1970 г.

През 2019 г. Европейската волейболна конфедерация (CEV) му връчи награда за цялостен принос като един от най-добрите волейболисти в историята на Стария континент.

Каров бе сред звездите, които приветстваха настоящия мъжки национален отбор, който също спечели сребро от световно първенство, при прибирането на момчетата у нас.

Снимка: Lap.bg

Клас 2025

Каров е част от Клас 2025 на Залата на славата. 

В него са още Иван Милкович (Сърбия), Франческа Пичинини (Италия), Роса Гарсия Ривас (Перу), Кант Стефес - плажен волейбол (САЩ), Лаура Лудвиг - плажен волейбол (Германия), Бари Кузнър - параволей (Австралия), Вили Паредес - съдия (Аржентина) и Юрген Вагнер - треньор по плажен волейбол (Германия).

Снимка: Кремена Русева

Тагове:

сащ волейбол зала на славата чест разпределител Димитър Каров

