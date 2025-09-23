bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Обявиха кога ще се играе четвъртфиналът срещу САЩ

Волейнационалите са в Топ 8 на световно за първи път от 2010 г.

Обявиха кога ще се играе четвъртфиналът срещу САЩ

Мъжкият национален отбор по волейбол излиза срещу САЩ в четвъртфиналите на световното първенство във Филипините в четвъртък (25 септември) от 15:00 ч.

Организаторите обявиха програмата след изиграването на двубоите от осминафиналната фаза.

България стигна до Топ 8 с категорично 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) над Португалия. САЩ се класира на четвъртфинал, след като обърна Словения за 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20).

"Лъвовете" са на световен четвъртфинал за първи път от 2010 г., когато завършиха на седмо място. Последното отличие за волейнационалите от мондиал е бронзът през 2006 г.

Неудобен съперник

САЩ са сред традиционно трудните съперници за България. В досегашните 22 двубоя във всички турнири (олимпийски игри, световно първенство, Световна лига/Лига на нациите, Световна купа) балансът е 7-22.

В последните 5 мача пък имаме само една победа - 3:1 в Лигата на нациите на 28 юни 2019 г. След това САЩ ни подчиняват три пъти в същата надпревара и веднъж на предишното световно първенство - 3:0 в груповата фаза през 2022 г.

Владимир Николов пред bTV: Вече мечтаем, на крачка сме от медала (ВИДЕО)

