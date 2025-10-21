bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Официално: Матей Казийски се завърна в Турция

След два мача с Локомотив Авиа

Lap.bg

Матей Казийски вече официално е волейболист на турския Халкбанк.

Завръщане 

"Нашият клуб, който продължава подготовката си за новия сезон, постигна споразумение с българския посрещач Матей Казийски. Приветстваме Казийски с добре дошъл в семейството на Халкбанк; желаем му здраве и успешен сезон", написаха от клуба в социалните мрежи.

41-годишният Казийски се завръща в състава на гранда от Анкара, където игра през сезон 2013/14 и спечели титлата, Купата и Суперкупата на Турция.

Той отново ще се събере с българския треньор Радостин Стойчев.

През последните две години Казийски игра за италианския Алианц Милано. Той стартира кампанията в Локомотив Авиа (Пловдив), като участва в двата мача на отбора от турнира за Суперкупата на България през уикенда, като "железничарите" спечелиха сребърните медали след поражение на финала от Левски.

Левски отново на върха – трета поредна Суперкупа!

Кариерата на Матей Казийски

В кариерата си бившият български национал Казийски е спечелил три пъти Шампионската лига и четири пъти Световното клубно първенство с италианския Тренто, с който има и пет титли, четири купи и две Суперкупи на Италия.

Снимка: Lap.bg

Шампион и носител на Купата на Русия с Динамо Москва, носител на Купата на емира с катарския Ал Раян. Играл е също така и в клубните шампионати на Япония и Полша, както и в Славия и Нефтохимик в България.

С националния отбор на България той има бронзови медали от световното първенство в Япония 2006 и от европейския шампионат в Турция 2009.

Тагове:

турция волейбол матей казийски радостин стойчев халкбанк Локомотив Авиа

