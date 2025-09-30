Посрещат с венци волейболните герои (ВИДЕО)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Министър Иван Пешев: За първи път от 55 години имаме шанс да изпитаме нещо подобно

Правителственият самолет излетя от летище "Васил Левски" малко преди 07:00 ч. в посока Истанбул, за да вземе волейболните ни национали у дома.

В неделя отборът на Джанлоренцо Бленджини стигна до сребърните медали на световното първенство във Филипините след 1:3 в мача за златото срещу Италия.

"Консулът ни в Истанбул ще съдейства. Ще ги вземем от пистата. Около 10:00 ч. ще бъдат на правителствения терминал. След това ще имат време да отдъхнат, да се видят с близките си. Следобед предстои тържествената част в центъра на София", каза пред bTV министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

"И в момента се вълнувам. Ще кажа на момчетата, че им благодаря. За първи път от 55 години имаме шанс да изпитаме нещо подобно", каза пред bTV министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

Всеки волейболист ще получи венец, стъпвайки на родна земя. С такива бяха наградени олимпийските ни шампиони от Париж 2024 Карлос Насар, Семен Новиков и Магомед Рамазанов при завръщането им със златните медали от френската столица.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Волейболните национали отново у дома! (ВИДЕО)

 

