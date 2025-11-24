Експлозия в руската Суперлига: Николов направи нещо, което българин не бе постигал!

Световният вицешампион с България по волейбол Симеон Николов днес празнува своя 19-и рожден ден – още един златен миг в стремглаво издигащата се кариера на едно от най-редките и впечатляващи млади волейболни дарования у нас.

Преди мача с Динамо Москва

Разпределителят на националния отбор посреща празника си в Москва, където утре от 18:00 часа Локомотив Новосибирск ще излезе срещу Динамо – сблъсък, който се очаква с огромен интерес.

В последните дни Мони Николов за пореден път привлече светлините на прожекторите. Той бе избран за Играч №1 на дербито от 8-ия кръг в руската Суперлига – победата на Локомотив над Зенит Казан с 3:1, отличиe, присъдено от престижната платформа „БО Спорт“.

MVP на 8-ия кръг

Но истинският акцент идва с още по-значимо признание: MVP на 8-ия кръг в Суперлигата. Оценка, която ясно подчертава не само неговата изключителна форма, но и статута му като една от най-влиятелните млади фигури в шампионата.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK