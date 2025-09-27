Преживейте го отново! Полуфиналът България - Чехия (ГАЛЕРИЯ)

Родните волейболисти са на финал на световното първенство!

Филипините, 27 септември 2025 г. - след години ще се питаме къде сме били на тази дата и как сме преживели един от най-големите спортни успехи на страната ни!

Българският национален отбор по волейбол за мъже се класира за финал на световното първенство, след като победи с 3:1 Чехия!

Така за втори път в история страната ни има шанс за титла на планетата. През 1970 г. "лъвовете" ни не успяха да спечелят златото, но по всичко личи, че тези момчета имат огромното желание да го направят!

Лудостта

Водени от селекционера Джанлоренцо Бленджини, родните национали играят толкова уверено и стабилно, че сякаш за тях не съществуват невъзможни неща!

Водени от братята Симеон и Александър Николови - синове на дългогодишния капитан на България Владимир Николов, под надзора на извисяващия се високо капитан Алекс Грозданов, подкрепяни от поразяващите ръце на Мартин Атанасов и Аспарух Аспарухов, Илия Петков и Преслав Петков, сигурни заради либерото Дамян Колев, те могат да преместят планини!

И им го пожелаваме във финала.

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

Снимка: FIVB

Гледайте мача!

bTV и Max Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо и финала на световното първенство по волейбол във Филипините. България ще играе за златото в неделя (28 септември) от 13:30 ч. Коментарното ни студио преди мача е след обедните новини - в 12:30 ч.

Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Снимка: FIVB

Не пропускайте финала на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

