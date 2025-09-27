Сънуваме ли? Донесете ни титлата, момчета! (ВИДЕО И СНИМКИ)

Ако сънуваме, ощипете ни! България е на финал на световното първенство по волейбол за мъже! Героите на нацията прегазиха и Чехия с 3-1, а утре излизат в битка за титлата срещу Италия или Полша.

И така - 55 години по-късно отново сме на крачка от златните медали. През 1970 година губим от ГДР след жестока драма в София - от 2:0 гейма и 13:5 в третия.

Сега обаче братя Николови и останалите вълшебни момчета са на път да нахлуят с гръм и трясък в историята на българския спорт. Никога досега не сме печели световна титла в колективен спорт на ниво мъже или жени.

Вече е сигурно - мъжкият ни волейбол завоюва шестия си медал от световно първенство. И е време към среброто и четирите бронза да добавим злато.

Но анализите и опитите за осъзнаване на постижението - сега не е време за тях. Сега е време само да изчакаме италианци и поляци да решат спора помежду си, за да разберем кой ще застане между нас и вечността.

Снимка: Volleyball World

Отново по bTV и Max Sport 2

А титаничният сблъсък за върха на света в Манила е утре от 13:30 часа българско време. Разбира се, финалът ще бъде излъчен пряко по bTV и Max Sport 2.

Правата са безвъзмездно предоставени от А1 България и Max Sport.

Снимка: Volleyball World

Ще можете да гледате и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът ще е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

Машина за точки

Преди това лудото филипинско лято ни донесе три победи в групата (3:0 над Германия, 3:2 над Словения и 3:0 над Чили), 3:0 над Португалия на осминафинала и 3:2 над САЩ в четвъртфиналите.

Срещу чехите нито за миг не остана съмнение кой е по-добрият отбор - въпреки загубената втора част нашите не трепнаха и систематично пречупиха съперника.

Снимка: Volleyball World

А новата ярка звезда на световния волейбол Александър Николов продължава да вдига оборотите. Този път посрещачът закова 31 точки и е малко вероятно някой да го свали от върха при реализаторите на шампионата.

Снимка: Reuters

