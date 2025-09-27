Да прегръщаш като Мая (ВИДЕО)

Ако не знаете, че националите по волейбол ще играят на финала на световното първенство, то вероятно сте били в кома до този момент!

Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини се класираха за мача за златото, след като победиха Чехия с 3:1 на полуфинал. Те извършиха истински героичен подвиг, след като започнаха шампионата извън фаворитите. Все пак на миналия шампионат през 2022 г. България беше на 20-а позиция в крайното класиране. Отборът ни е съставен от млади момчета, голяма част от които дебютанти. Средната възраст е 23 години…

Но да не се увличаме от статистика и информации, с които си служат специалистите. Тук сме да говорим за НЕЯ! За Мая!

Мама

След като сте видели, че България е на финал, вероятно някъде там, в социалните мрежи, през погледа ви е минало едно клипче - щастлива жена, прегръща синовете си.

Тя е висока, бивша волейболистка, но се надига на пръсти, за да може ръцете й да обхванат нейните рожби по-силно, за да може да ги почувства по-близо, за да може да усети как бият сърцата им след най-важния мач в кариерите им до тук. Мая е там, защото е мама!

Тя не може да изиграе емоцията, не може да я засили изкуствено, не може и да я скрие и да каже като татко Владо Николов: “Спортно-технически това ни беше най-слабият мач".

Снимка: FIVB

В тези две прегръдки нищо не е спортно, нищо не е техническо! Има спокойствие, защото те са добре, там са, здрави са, отново са заедно! След това идва гордостта, че са на крачка от световния връх!

Мая и всички майки по света прегръщат, без значение дали децата са световни шампиони или са последни в групата. И в това е магията!

Снимка: FIVB

Няма съмнение, че в мислите й има гордост, но и тревога, защото Филип и Дария я чакат някъде, за да прегърне и тях.

И това ще се случи! Когато всичко отмине, хиляди други прегърнат нейните момчета и им честитят. След цялата тази еуфория, която Мая ще гледа отстрани, тя ще отвори вратата и ръцете си и ще приветства Мони и Алекс вкъщи - на най-сигурното място на света.

Снимка: FIVB

Героите

Знам, че с тази дума всеки си служи когато и както иска, но в случая си пасва перфектно!

Мони, Алекс, Аспарух, Мартин, Алекс, Илия, Преслав, Дамян и останалите момчета са герои. Надявам се да са вашите и на вашите деца!

Родителите им - Мая, Владо, Аспарух, Евелина, Емилия, Венелин, Петър, Диди, Надежда, Георги, Наталия, Тодор… и останалите имат още по-сладката задача да са отгледали герои, да са притеснени и да не спят.

Прегръщаме ви толкова силно! И ви благодарим! За всяко едно от тези момчета!

Снимка: FIVB

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK