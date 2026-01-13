bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Разгром за 61 минути – България показва класа!

Националният отбор по волейбол на България за девойки под 18 години изригна на старта на европейската квалификация в София, като победи Косово с 3:0 (10, 16, 11) в първия си мач от група "А".

Залата Христо Ботев“ беше огласена от радостни възгласи, а нашите момичета водени от Атанас Петров показаха класа и абсолютна доминация.

От самото начало българките показаха, че са на друго ниво. 12 аса, 6 блока и само 37 допуснати точки!

Исторически триумф за Алекс Грозданов в Полша

В трите гейма българките диктуваха темпото, поддържаха преднината и затвориха мача само за 61 минути. Особено впечатляваща беше Калина Венева, която реализира 19 точки, включително 6 аса и 3 блокади.

След този убедителен старт малките лъвици“ вече са с поглед към следващия си мач срещу Черна гора на 14 януари от 17:30 часа, отново в Христо Ботев“.

