Волейбол

"Това е отбор, за който тепърва ще се говори"

Волейболна България в екстаз!

Волейболна България в екстаз! Националите, водени от Джанлоренцо Бленджини, направиха невъзможното – велик обрат от 0:2 до 3:2 срещу САЩ и се класираха за полуфинал на световното първенство!

„Беше адски тежко – те започнаха агресивно, а ние страдахме. Задържахме се, имахме една единствена възможност при 0:2 и я взехме. Повярвахме! Този млад отбор се развива с всяка стъпка и днес пожъна плодовете на труда си световното е логичният завършек на този дълъг сезон. Поисках това от тях, не само по време на турнира, а и за подготовката“, заяви развълнувано Бленджини.

И полуфиналът България - Чехия пряко по bTV! (ВИДЕО)

Думите на треньора на САЩ Карч Кирали само подсилват величието на победата: „Поздравления за България – невероятен обрат! Това е отбор, за който тепърва ще се говори.“

Снимка: БГНЕС

Лъвовете вече са сред четирите най-добри в света – и апетитът им расте!

Симеон Николов след фурора: Бленджини ни каза да не се предаваме (ВИДЕО)
