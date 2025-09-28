bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Селекционерът Бленджини пред bTV: Не е здравословно, но отивам да пуша (ВИДЕО)

Важно е да не спираме до тук, каза човекът, събрал световните вицешампиони

Да не спираме до тук! Да си поставяме по-високи цели! Да продължаваме да работим! 

Това са пожеланията на човека, който успя да събере отбор от български волейболисти, които да спечелят сребърни медали от световното първенство - селекционера Джанлоренцо Бленджини

Именно той бе архитект на едни от най-големите успехи в историята на българския спорт - второто място на Мондиала във Филипините. 

Къде отиваш?

Минути след официалната част от награждаването, екипът на bTV в залата засече италианеца в... коридорите.

"Тук съм, защото ще изпуша една цигара след мача. Обикновено пуша веднага след мача, но днес... Знаеш как е. Знам, че не е полезно", засмя се Бленджини. 

Пожелания

"Цяла България трябва да се гордее, защото тези момчета вдигнаха нивото си. Сега сме тъжни. Когато изгубиш финал си тъжен, но от утре ще оценим истинската стойност на този медал, а тя е много голяма! Това отличие за момчетата, за тяхната работа, за начина, по който успяха да играят на такова тежко първенство. Енергията им, емоцията им...", бяха първите думи на Бленджини.

След това той добави: 

"Важно е да не спираме до тук. Това да не е най-високата ни цел. Това е огромно признание за тях. Те заслужават да израстват с времето, но трябва да влагат повече и повече, за да го постигнат"

Снимка: Volleyball World

А на нашата констатация, че е национален герой в България, той заяви с усмивка:

"Благодаря ви! Много!"

Тагове:

България финал волейбол Италия национален отбор световно първенство герой селекционер джанлоренцо бленджини

