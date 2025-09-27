Селекционерът на финалистите: Хванали сме се на хорото и ще го играем докрай! (ВИДЕО)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Щастлив, доволен, но винаги нащрек! Джанлоренцо Бленджини - селекционерът на българския национален отбор по волейбол за мъже, има с какво да се гордее! 

Той е човекът, който изведе отбора до финал на световното първенство във Филипините! 

България победи Чехия на полуфинал с 3:1, а утре (28 септември) ни очаква финал срещу Италия или Полша. Срещата е от 13:30 ч. българско време и ще бъде излъчена пряко по bTV и Max Sport 2. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Усилията

След победата над Чехия Бленджини не можеше да скрие радостта си.

"За мен това означава да им покажа, че когато ги тормозя на тренировка, е за добро. Не е само, за да ги натоварвам. Много е важно какви са резултатите от работата ни, от усилията. Добрите резултати са много важни за тях", анализира той в треньорска роля. 

Снимка: Volleyball World

И докато у нас всички потънаха в невъобразима еуфория и радост от огромното постижение на "лъвовете", във Филипините италианецът е този, който трябва да държи нещата под контрол:

"Успяха! Днес се потрудихме доста, защото не показахме най-добрия си волейбол, особено на сервис. Но продължихме да търсим решения и в крайна сметка сме на финал и сме щастливи. Сега ще си починем, ще мислим за утре. Психологическата енергия в този момент е най-важна.", каза Бленджини.

Почивка, но по-късно

За момчетата може да следват часове на огромна радост, но за Бленджини това означава още работа. 

И той знае, че тя е важна! 

"Това е нормална работа на треньора. След края на шампионата ще почиваме. Сега сме се хванали на хорото и ще го играем до край", каза италианецът.

Снимка: Reuters

Финалът на световното първенство по волейбол гледайте пряко от 13:30 ч. българско време на 28 септември по bTV и Max Sport 2. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Не пропускайте важния мач и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

