Националът Симеон Николов продължава да блести с екипа на Локомотив Новосибирск!

Световният вицешампион помогна на тима си за втори пореден успех в руското волейболно първенство - 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17) срещу Динамо-Урал.

В препълнената Локомотив Арена домакините, чийто треньор е Пламен Константинов, имаха проблеми единствено в откриващия гейм, който се оказа маратонски.

Над всички

Николов имаше основен принос за обрата с 13 точки, 6 от които след сервис, 5 блокади и 2 атаки. Той завърши мача с най-висока оценка.

В третия шампионатен кръг "железничарите" приемат отбора на Технически университет Москва. Срещата е на 26 октомври.

Simeon Nikolov, Novosibirsk’in Ufa’yı 3-1 mağlup ettiği maçısayı ile tamamladı.

2/4 %50 hücum

6 ace

5 blok pic.twitter.com/0sqL99vdpa — Voleybol Günlüğü (@er_volley) October 22, 2025

