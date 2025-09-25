bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Симеон Николов след фурора: Бленджини ни каза да не се предаваме (ВИДЕО)

Надявам се отново да ви зарадваме с медали, обърна се разпределителят към българската публика

"В момента изпитвам толкова много емоции. Не мога да изразя щастието си. Получи се истинска битка. Не знам как да опиша това, което направихме. Аз съм много щастлив, много развълнуван. Всичко това се дължи на едно прекрасно лято", бяха първите думи на Симеон Николов след невероятния обрат срещу САЩ с 3:2, който ни прати на полуфинал на световното първенство във Филипините.

18-годишният разпределителят на националния ни отбор бе с основна роля за крайния успех, който осигури първо класиране на националите на полуфинал на световно първенство от 2006 г. насам.

"Брат ми също имаше затруднения"

"Бленджини ни каза да не се предаваме, без значение от това, което се случва. Брат ми (бел. р - Александър Николов) също имаше затруднения в първите два гейма, но не се предадохме. Последната точка ние я празнувахме, но трябваше да се върнем на игрището. След това не знам какво да кажа, трябва просто да се насладим на този момент", добави Николов.

Снимка: Reuters

Накрая се обърна на български към феновете, които не спряха да подкрепят отбора ни през целия мач.

Владимир Николов пред bTV: Вече мечтаем, на крачка сме от медала (ВИДЕО)

"Честита победа! Това е много изстрадан успех. Направихме го за вас. Ние сме едно голямо семейство. Надявам се отново да ви зарадваме с медали", обърна се в края на интервюто си Симеон Николов към българската публика.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Тагове:

България сащ подкрепа фенове Чехия национали полуфинал Александър Николов симеон николов

