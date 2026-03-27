След 12 поредни победи: ще спре ли ЦСКА хегемонията на Левски?

ЦСКА се класира за полуфиналите на Супер Волей, след като в решаващия трети мач от 1/4-финалните плейофи отказа Берое с 3:0 (16, 21, 23). „Червените“ на Александър Попов продължават с 2-1 победи в серията.

Първата среща бе спечелена от "армейците" с 3:1, а във втората Берое отговори с убедителен 3:0 успех.

Сега ЦСКА ще се изправи срещу вечния съперник Левски в битка за финала, която обещава зрелище.

За последно Левски и ЦСКА се срещнаха на 11 март в мач за първенство. Тимът на Николай Желязков разби "червените" с 3:0 (17, 19, 19), записвайки 12-а победа поред във Вечното дерби. Последната загуба на "сините" е от февруари 2022 г.!

В третия мач ЦСКА започна силно и натрупа аванс още в първия гейм – 12:6, а по-късно разликата стана 19:11. Блокадата на домакините и стабилната атака дадоха комфортно предимство, което те задържаха до края на частта.

Във втория гейм ЦСКА отново поведе, но Берое успя да изравни и дори дръпна с три точки. След това последва серия от 6 поредни точки на „червените“ при сервис на Спас Байрев, които им позволиха да удвоят преднината си.

Третият гейм започна равностойно, но постепенно ЦСКА излезе напред – 14:11 след ас на Теодор Тодоров и 16:12 след успешна блокада. След кратко равенство при 17 точки, армейците отново взеха леко предимство, което задържаха до края, осигурявайки си победата и мястото на полуфинала.

Най-полезен играч стана Теодор Тодоров с 12 точки, от които едни ас и две блокади, а най-резултатен беше Мохамад Реза Бейк с 16 точки (2 блокади), а Спас Байрев добави 10 точки. За Берое се отличи Велизар с 12 т.

В другия полуфинал ще спорят Локомотив Авиа и Нефтохимик 2010.