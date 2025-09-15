bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

След трилър: Волейнационалите са на осминафинал на световното

„Лъвовете“ пречупиха Словения

След трилър: Волейнационалите са на осминафинал на световното
FIVB

Мъжкият национален отбор по волейбол е на осминафинал на световното първенство във Филипините!

"Лъвовете" се класираха за елиминациите, след като победиха драматично с 3:2 гейма Словения - 25;19, 25:14, 18:25, 23:25 и 15:13.

Тимът на Джанлоренцо Бленджини пропиля аванс от 2:0, но показа характер в тайбрека, за да постигне втори пореден успех. В откриващия кръг селекцията ни мина с 3:0 гейма през Германия.

Над всички днес беше Александър Николов с 26 точки, а 17 реализира Аспарух Аспарухов.

На върха

Така България оглавява група 5 и продължава към следващaта фаза. В последния си мач от основната "трикольорите" излизат срещу аутсайдера Чили, чийто тим загуби шансове за класиране на осминафинал.

Снимка: FIVB

Съставите

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро (Венислав Антов, Георги Татаров, Стоил Палев, Преслав Петков)

СЛОВЕНИЯ: Грегор Ропрет, Тончек Щерн, Ник Муянович, Жига Щерн, Ален Пайенк, Ян Кожамерник - Яни Ковачич-либеро-либеро (Нейч Найдич, Грега Окроглич-либеро, Лука Маврот)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България волейбол световно първенство филипините словения осминафинал

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Беше джудист №1 на България за XX век, но стана строителен работник (ВИДЕО)

Беше джудист №1 на България за XX век, но стана строителен работник (ВИДЕО)
Онана се издъни и в дебюта си в Турция (ВИДЕО)

Онана се издъни и в дебюта си в Турция (ВИДЕО)
Везенков се завърна с 32 точки и изгонване (ВИДЕО)

Везенков се завърна с 32 точки и изгонване (ВИДЕО)
Йоканович пред bTV: Дано Левски започне да печели трофеи (ВИДЕО)

Йоканович пред bTV: Дано Левски започне да печели трофеи (ВИДЕО)

Последни новини

Спортен нюзрум, еп. 73: Само още 2 години (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 73: Само още 2 години (ВИДЕО)
Коя е българката, на която повериха финала на европейското първенство по баскетбол? (ВИДЕО)

Коя е българката, на която повериха финала на европейското първенство по баскетбол? (ВИДЕО)
Великобритания скърби за бивш световен шампион

Великобритания скърби за бивш световен шампион
Беше джудист №1 на България за XX век, но стана строителен работник (ВИДЕО)

Беше джудист №1 на България за XX век, но стана строителен работник (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV