След трилър: Волейнационалите са на осминафинал на световното

Мъжкият национален отбор по волейбол е на осминафинал на световното първенство във Филипините!

"Лъвовете" се класираха за елиминациите, след като победиха драматично с 3:2 гейма Словения - 25;19, 25:14, 18:25, 23:25 и 15:13.

Тимът на Джанлоренцо Бленджини пропиля аванс от 2:0, но показа характер в тайбрека, за да постигне втори пореден успех. В откриващия кръг селекцията ни мина с 3:0 гейма през Германия.

Над всички днес беше Александър Николов с 26 точки, а 17 реализира Аспарух Аспарухов.

На върха

Така България оглавява група 5 и продължава към следващaта фаза. В последния си мач от основната "трикольорите" излизат срещу аутсайдера Чили, чийто тим загуби шансове за класиране на осминафинал.

Снимка: FIVB

Съставите

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро (Венислав Антов, Георги Татаров, Стоил Палев, Преслав Петков)

СЛОВЕНИЯ: Грегор Ропрет, Тончек Щерн, Ник Муянович, Жига Щерн, Ален Пайенк, Ян Кожамерник - Яни Ковачич-либеро-либеро (Нейч Найдич, Грега Окроглич-либеро, Лука Маврот)

