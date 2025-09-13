bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Смела България показа на Германия кой е шефът!

Отлично начало за волейболистите ни световното по волейбол

Смела България показа на Германия кой е шефът!
FIVB

Националният отбор по волейбол на България стартира по отличен начин на световното първенство във Филипините. Тимът, воден от Джанлоренцо Бленджини, надигра Германия с 3:0 (38, 22, 20) в първия си мач от група Е на Мондиала.

Така националите ни спечелиха изключително важния първи мач срещу германците, които са номер 8 в световната ранглиста. Успехът е още по сладък, тъй като повалихме съперника чисто в три гейма и тръгнахме с 3 точки.

Грозер обезличен

Тимът ни демонстрира стабилни показатели на посрещане и в атака, което благоприятстваше положителния развой. Блокът ни бе на високо ниво, като нашите завършиха с 10 точки от този елемент срещу 4 за опонента.

Снимка: FIVB

Спряхме главният изпълнител на противника - Георг Грозер и се справихме със сервиса на опонента.

Страхотен Дамян Колев

Трудният старт в първия гейм, в който нашите отбелязаха рекорд от 17 непредизвикани грешки и завършил 40:38, бе последван от уверена и стегната игра, в която нашите се показаха като истински лъвове. Страхотно включване отбеляза младото ни либеро Дамян Колев, който се раздаде на игрището и бе с ключов принос за успеха на тима ни.

Малки великани: Волейболистки събират пари за ученически игри в Китай

Реализатор за България бе Александър Николов с 27 точки, от които два блока и един ас). Мартин Атанасов добави 11 точки (2 блока). Симеон Николов завърши с 9 точки (2 аса).

Лидер, психолог, учител, философ... Веласко е много повече от треньор
България волейбол германия световно първенство грешки победа точки либеро симеон николов Дамян Колев

