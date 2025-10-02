bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Спортен нюзрум, еп.78: Ганев за пример, Гонзо - гледа отзад! (ВИДЕО)

Говорим за второто място на волейболистите в света и защо футболът ни не върви

Спортен нюзрум, еп.78: Ганев за пример, Гонзо - гледа отзад! (ВИДЕО)

Докато световната титла по волейбол във Филипините демонстрира възход и престиж, футболът ни продължава да е боледува, белязан от куп проблеми и спад в резултатите.

Волейболът впечатлява с дисциплина, тактика и зрелищни моменти, които събират фенове от целия свят, докато футболът ни се сблъска ли блъска...

Контрастът между триумфа във волейбола и трудностите във футбола подчертава колко различно могат да се развиват спортовете дори на световната сцена.

Къде е Любо Ганев, къде е Георги Иванов-Гонзо?

Отговорите в новия епизод на "Спортен нюзрум".

Ще говорим и преди Лудогорец - Бетис, който може да гледате тази вечер от 19:45 ч. пряко в ефира на bTV Action. 

Гледайте ни!

 

Тагове:

бфс волейбол подкрепа световно първенство филипините медал сребро бъдеще олимпийски игри любо ганев георги ивановгонзо лос анджелис 2028

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Лудогорец, Кирил Десподов и 18 мача от Лига Европа в един ден!

Лудогорец, Кирил Десподов и 18 мача от Лига Европа в един ден!
Ще матира ли Лудогорец и Бетис? (ВИДЕО)

Ще матира ли Лудогорец и Бетис? (ВИДЕО)
В последните секунди: ПСЖ отново шокира Барселона в Испания (ВИДЕО)

В последните секунди: ПСЖ отново шокира Барселона в Испания (ВИДЕО)
Равенството дебне Ювентус зад всеки ъгъл (ВИДЕО)

Равенството дебне Ювентус зад всеки ъгъл (ВИДЕО)
Звезда на българското колоездене нападна жена на пътя (ВИДЕО)

Звезда на българското колоездене нападна жена на пътя (ВИДЕО)

Последни новини

Световното по вдигане на тежести – пряко по RING и онлайн на VOYO

Световното по вдигане на тежести – пряко по RING и онлайн на VOYO
Лудогорец, Кирил Десподов и 18 мача от Лига Европа в един ден!

Лудогорец, Кирил Десподов и 18 мача от Лига Европа в един ден!
Александър Василев №1 на Мастърса в Китай

Александър Василев №1 на Мастърса в Китай
Гарначо говори за ада в Манчестър, след като беше изгонен „като парцал“

Гарначо говори за ада в Манчестър, след като беше изгонен „като парцал“
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV