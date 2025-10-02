Докато световната титла по волейбол във Филипините демонстрира възход и престиж, футболът ни продължава да е боледува, белязан от куп проблеми и спад в резултатите.

Волейболът впечатлява с дисциплина, тактика и зрелищни моменти, които събират фенове от целия свят, докато футболът ни се сблъска ли блъска...

Контрастът между триумфа във волейбола и трудностите във футбола подчертава колко различно могат да се развиват спортовете дори на световната сцена.

Къде е Любо Ганев, къде е Георги Иванов-Гонзо?

Отговорите в новия епизод на "Спортен нюзрум".

Ще говорим и преди Лудогорец - Бетис, който може да гледате тази вечер от 19:45 ч. пряко в ефира на bTV Action.

Гледайте ни!