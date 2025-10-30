bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тъжна вест! 26-годишен волейболист почина след две седмици в кома

Тъжен ден в света на волейбола. Един от най-обичаните ирански волейболисти - Сабер Каземи, почина. 

Той бе в кома от две седмици насам, след като припадна по време на тренировка. Причината е спиране на сърдечния ритъм. 

Трагичната вест потвърдиха и от иранската волейболна федерация.

Две седмици в кома

26-годишният Каземи бе хоспитализиран веднага, след като му призляло на възстановителна тренировка на неговия тим - Ал Раян от Катар. 

Той изгуби съзнание на терена, а след това беше хоспитализиран веднага.

Две седмици лекарите в Катар и в Техеран, където той бе преместен, се бориха да го върнат към живота, но състоянието му се влошило. На 29 октомври от болницата обявиха смъртта му. 

Тъжен ден

Иранската волейболна федерация следеше отблизо развитието на състоянието на Каземи. 

От там заявиха, че са загубили не само един от основните си волейболисти в националния тим, а и човек, който е символ на смирение, надежда и решителност. 

Сабер Каземи е шампион, символ на триумфа на иранския национален отбор. През 2021 г. той завоюва златото на Азиатското първенство в Япония, а след това стана двукратен шампион на Азиатските игри през 2018 и 2022 г.

Той игра и срещу България през юни 2025 г. в Лигата на нациите, когато тимът на Иран победи с 3:0. 

Тагове:

иран волейбол национален отбор катар смърт мозъчна смърт Сабер Каземи

