Волейбол

Сърцето на шампиона спря: волейболист е в кома след тренировка

Лекарите следят всяка реакция на национала, докато светът му изпраща молитви

Сърцето на шампиона спря: волейболист е в кома след тренировка

Волейболният свят е шокиран! Сабер Каземи, 26-годишният талант на Ал Раян от Катар, внезапно изгуби съзнание на терена, докато се възстановяваше след тренировка. Младият ирландец бе незабавно откаран в болница, а тежестта на ситуацията наложи поставянето му в изкуствена кома.

В момента Каземи се намира в интензивното отделение в болница в Доха. Единствената утеха сред драмата е, че органите му – сърцето, белите дробове и черният дроб – са здрави, но състоянието му остава критично.

Първият човек на иранската волейболна федерация, Сейд Милад Тагави, не крие тревогата си. Той е в постоянна връзка с катарските медицински екипи. Тагави също така е настоял колегата му Алиджа ел-Гавари лично да следи грижите за младия спортист и при нужда да го премести в най-добре оборудваната болница в Доха.

Заслужена чест: Димитър Каров влиза в Залата на славата на волейбола!

Сабер Каземи е шампион, символ на триумфа на иранския национален отбор. През 2021 г. той завоюва златото на Азиатското първенство в Япония, а след това стана двукратен шампион на Азиатските игри през 2018 и 2022 г.

Мони Николов ги подкара и в Русия (СТАТИСТИКА)
 
