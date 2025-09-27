bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Треньорът на Б националния ни отбор пред bTV: Днес е национален празник!

Явно нещата вече се случват, щастлив е Теодор Богданов

"Честито на всички! Смятам, че днес а е национален празник! Не се беше случвало много, много, много години назад. Даже не съм сигурен дали не е и за сефте това нещо – България да е на финал. Наистина шапки долу, адмирации! Направиха нещо феноменално, нещо невиждано до момента.

Не знам емоцията при тях каква е, но тук се видя – наистина страхотно представяне на България", коментира пред bTV треньорът на Б националния ни отбор по волейбол Теодор Богданов.

България е волейбол

Бившият национал е категоричен, че тези дни България е волейбол. "От една седмица и половина насам е така! Като цяло можем да си кажем, че цялото лято си беше волейбол изцяло. Много формати имаше, имахме успехи тази година, видя се във всички възрасти, във всички категории. Явно нещата се случват вече при нас.

Снимка: FIVB

Тези проекти, които бяха захванати преди време, вече започнаха да дават резултат и да берем плодовете от работата на треньори, на състезатели, на всички", допълни бившият централен блокировач.

Владимир Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха (ВИДЕО)

Синът му Божидар също съпреживява успехите на батковците и не спира да мечтае.

"За всички поколения, които растат и се занимават със спорт, това е един пример, който ще го помнят съвременните деца. Едно е да гледат в книгите черно-белите снимки България какво е било, друго е сега. Това е достатъчен стимул за момичета, за момчета да ги мотивира да работят правилно, да се борят за мечтите си и да ги сбъдват."

"Това за мен е една мечта, която искам да сбъдна. Аз никога не съм вярвал, че България ще стигне до такъв финал на световно първенство", щастлив е Божидар.

Снимка: FIVB

Мачът за върха на света в Манила е утре от 13:30 часа българско време и ще бъде излъчен пряко по bTV и Max Sport 2Правата са безвъзмездно предоставени от А1 България и Max Sport

Ще можете да гледате и онлайн на https://btvplus.bg/live/Лайвстриймът ще е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

Героите от Филипините: Работим по изродски начин и това се отплаща (ВИДЕО)

 

България Италия Чехия Полша полуфинал Теодор Богданов централен блокировач

Най - важното

Финалът на България пряко по bTV! (ВИДЕО)

Селекционерът на финалистите: Хванали сме се на хорото и ще го играем докрай! (ВИДЕО)

Владимир Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха (ВИДЕО)

Алекс Николов: Искаме да оцветим медала в злато! (ВИДЕО)

Весела Лечева: Талантливи, можещи, силни! Горди сме!

Последни новини

Преживейте го отново! Полуфиналът България - Чехия (ГАЛЕРИЯ)

Весела Лечева: Талантливи, можещи, силни! Горди сме!

Героите от Филипините: Работим по изродски начин и това се отплаща (ВИДЕО)

Владимир Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха (ВИДЕО)

