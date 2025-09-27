Треньорът на Б националния ни отбор пред bTV: Днес е национален празник!

"Честито на всички! Смятам, че днес а е национален празник! Не се беше случвало много, много, много години назад. Даже не съм сигурен дали не е и за сефте това нещо – България да е на финал. Наистина шапки долу, адмирации! Направиха нещо феноменално, нещо невиждано до момента.

Не знам емоцията при тях каква е, но тук се видя – наистина страхотно представяне на България", коментира пред bTV треньорът на Б националния ни отбор по волейбол Теодор Богданов.

България е волейбол

Бившият национал е категоричен, че тези дни България е волейбол. "От една седмица и половина насам е така! Като цяло можем да си кажем, че цялото лято си беше волейбол изцяло. Много формати имаше, имахме успехи тази година, видя се във всички възрасти, във всички категории. Явно нещата се случват вече при нас.

Снимка: FIVB

Тези проекти, които бяха захванати преди време, вече започнаха да дават резултат и да берем плодовете от работата на треньори, на състезатели, на всички", допълни бившият централен блокировач.

Синът му Божидар също съпреживява успехите на батковците и не спира да мечтае.

"За всички поколения, които растат и се занимават със спорт, това е един пример, който ще го помнят съвременните деца. Едно е да гледат в книгите черно-белите снимки България какво е било, друго е сега. Това е достатъчен стимул за момичета, за момчета да ги мотивира да работят правилно, да се борят за мечтите си и да ги сбъдват."

"Това за мен е една мечта, която искам да сбъдна. Аз никога не съм вярвал, че България ще стигне до такъв финал на световно първенство", щастлив е Божидар.

Снимка: FIVB

Мачът за върха на света в Манила е утре от 13:30 часа българско време и ще бъде излъчен пряко по bTV и Max Sport 2. Правата са безвъзмездно предоставени от А1 България и Max Sport.

Ще можете да гледате и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът ще е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

Чуйте още във видеото.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK