Волейбол

Владимир Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха (ВИДЕО)

Не беше лесно от емоционална гледна точка, откровен е най-щастливият татко на планетата

Най-щастливият татко на планетата. Владимир Николов, който така и не игра финал с националния отбор на голямо първенство, и съпругата му Мая бяха сред 8000 хиляди зрители в Манила на полуфинала срещу Чехия.

Техните синове Александър и Симеон отново поведоха съотборниците си към победата. И докосват световната титла - първа в историята на колективните ни спортове на ниво мъже или жени.

"Не беше лесно от емоционална гледна точка. Спортно-технически това ни беше най-слабият мач", заяви Николов пред пратеника на bTV Петър Бакърджиев.

Сънуваме ли? Донесете ни титлата, момчета! (ВИДЕО И СНИМКИ)

Тези прекрасни момчета

"Какво им е било на момчетата - само те си знаят. Най-младият отбор на първенството с голяма разлика. И тези момчета издържаха по начин, който заслужава само и единствено адмирации. И съм изключително щастлив, както би трябвало да са щастливи всички, които се занимават с волейбол и подкрепят волейбола - фенове и така нататък."

"Щастлив се, че тия прекрасни момчета дават повод за радост и повод за гордост на толкова много хора в България", завърши Владо.

bTV и Max Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо и финалът на световното първенство по волейбол във Филипините. България ще играе за златото в неделя (28 септември) от 13:30 ч., след като четата на Джанлоренцо Бленджини отстреля Чехия с 3:1. Наш съперник в последния мач на планетарния турнир ще бъде Италия или Полша.

Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

финал волейбол световно първенство владимир николов симеон николов алекс николов

