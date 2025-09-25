Велика България!

България е на полуфинал на световното първенство по волейбол! "Лъвовете" стигнаха до невероятен обрат срещу САЩ с 3:2 (-21, -19, 17, 22, 13). 19 години, след като тимът на Мартин Стоев бе в топ 4 на света, сега и избраниците на Джанлоренцо Бленджини са в световния елит!

На полуфинала в събота "лъвовете" ще срещнат Чехия.

Снимка: FIVB

В първите два гейма българите не показаха стойностна игра, не успяха да се справят със силния сервис и атаките през центъра на американците.

„Трикольорите“ взеха глътка въздух в началото на третия гейм, когато напомниха за играта си на блок и в атака, взимайки аванс от 5 точки. Българският тим увеличи оборотите и на начален удар, с което си улесниха пътя към натрупването на още по-сериозен аванс и спечелването третата част с 25:17.

При 22:22 в четвъртата част българските волейболисти Стоил Палев влезе за флот сервис, печелейки три поредни точки и пращайки мача в тайбрек.

Снимка: FIVB

Александър и Симеон Николови взеха нещата в свои ръце и разпиляха посрещането на съперника. Георги Татаров заслужава много силни думи и българите стигнаха до геймбол при 14:11. Щатите стигнаха до 13:14, но мощна атака на Илия Петков довърши започнатото за българския тим.

10 181 зрители видяха на живо подвига на четата на Бленджини.

