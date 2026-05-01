Преди светкавиците, ревютата и кориците на списанията, Джиджи Хадид е била нещо съвсем различно лидер на волейболен отбор с амбиции за спортен връх.



Архивни снимки, споделени от баща Мохамед Хадид, показват съвсем друга версия на бъдещата супермоделка тийнейджърка в спортен екип, изцяло потопена в играта.



Тя беше капитан, лидер на отбора. Ходех на почти всеки мач. Гордея се с тези моменти, споделя той.

Момичето, което играеше за победа

Като ученичка Джиджи играе на високо ниво и достига до младежки олимпийски квалификации в САЩ, където място намират само най-добрите.

По-късно тя ще опише този период като време, в което е търсила себе си чрез спорт, конна езда и изкуство.

Пътят към модата и битката с очакванията

Когато навлиза в модната индустрия, реалността се оказва различна от спортната дисциплина. Атлетичното тяло резултат от години тренировки първоначално не се вписва в тогавашните стандарти за перфектен модел.



Критики, сравнения и натиск стават част от ежедневието . В индустрия, която дълго време възнаграждава крайна слабост, нейната естествена физика е възприемана като нестандартна.





Паралелно с това Джиджи се сблъсква и със здравословно предизвикателство болестта на Хашимото, която влияе на метаболизма и теглото . Вместо да се впише в чужди очаквания, тя избира друг път да остане автентична.

Нов стандарт за красота



С времето Джиджи Хадид не просто се адаптира към индустрията, а започва да я променя.



Тя налага нов тип присъствие: модел, който може да бъде едновременно комерсиален и авангарден, силен и женствен, масов и луксозен.



Заедно със сестра Бела Хадид, се превръщат в една от най-влиятелните семейни двойки в модната история.

Извън подиума

Днес Джиджи балансира между кариера и личен свят, като поставя семейството си на първо място и се фокусира върху това да създаде стабилна среда за дъщеря си.

И ако има нещо, което остава непроменено през целия път от волейболното игрище до световните модни столици това е характерът на лидер.