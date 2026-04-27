Волейболистките на Марица отново са шампионки

Волейболистките на Марица са шампионки на България за рекорден 12-и пореден път! Пловдивчанки постигнаха трета поредна победа срещу Левски и затвориха финалната серия с 3-0 успеха.

Днес, пред пълните трибуни на зала "Строител" под тепетата, Марица се наложи с лекота с 3:0 (25:11, 25:17, 25:12).

Така отборът продължава рекордната си серия от последователни титли в първенството, а за втора поредна година „жълто-сините“ се изправиха във финала срещу Левски и го спечелиха с 3-0 победи.

Финал №3

Воденият от Ахметджан Ершимшек отбор поведе с 9:4 на старта на срещата и уверено поддържаше водачеството си в резултата. Разликата стана двуцифрена при 18:8 и след това първият гейм бе спечелен от шампионките с 25:11.

Във втората част маричанки бяха също толкова убедителни, след като взеха ранен аванс от 12:4 и нямаха затруднения да запазят преднината си до края за 25:17.

"Жълто-сините" не показаха колебания и в третия гейм, в който взеха инициативата от самото начало, за да се откъснат с 11:5, а след това увеличиха разликата на 13 точки при 22:9. Това се оказа решаващо за изхода от гейма и мача, приключил с атака на Ива Дудова за 25:12.

От началото на века само още 3 отбора са стъпвали на волейболния връх у нас при дамите - ЦСКА 9 пъти, Левски 5 и Енерджи Варна веднъж.