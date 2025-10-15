bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

За максимум 2 мача: Матей Казийски ще напусне пловдивския Локо

Отново формират ударно дуо с Радостин Стойчев

За максимум 2 мача: Матей Казийски ще напусне пловдивския Локо
Getty Images

Завръщането на Матей Казийски в родния волейбол ще е краткосрочно. 

Императора, който наскоро подписа договор с Локомотив Авиа, ще изиграе максимум два мача за тима. 

След това той отново ще се събере с треньора Радостин Стойчев, но този път в Турция.

За Локо

Един от най-успешните български волейболисти бе представен като част от Локомотив Авиа в началото на септември. 

Казийски пред bTV: В решението ми има емоция, приятно е (ВИДЕО)

Той трябва да дебютира за тима на 18 октомври в София, когато тимът ще играе полуфинал в турнира за Суперкупата на България срещу Нефтохимик Бургас. При победа Казийски вероятно ще играе и във финала, който е ден по-късно. 

След това 41-годишният ас ще премине в турския Халбанк. 

Българско трио

В тима от Анкара треньор е Радостин Стойчев. Двамата с Казийски са емблематично дуо във волейбола. Те бяха в основата на големите успехи на италианския Тренто и имат 5 титли на страната и три триумфа в Шампионската лига. 

Стойчев е треньор на тима от началото на сезона. В Халбанк играе и друга родна волейболна звезда - Цветан Соколов.

Всъщност за Казийски това ще бъде завръщане в Турция, тъй като той игра за същия тим през 2013-2014 г. и спечели титлата, Купата и Суперкупата на южната ни съседка. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

турция волейбол матей казийски радостин стойчев халбанк Локомотив Авиа

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Скандал след 0:4: Заплашили да съсипят Светослав Вуцов

Скандал след 0:4: Заплашили да съсипят Светослав Вуцов
Изнасилване в имението на Михаел Шумахер

Изнасилване в имението на Михаел Шумахер

"Даде ми път в Левски": Футболна България изпрати Добромир Жечев

"45 години величие": БФбаскетбол почете героините от Москва'80 (ВИДЕО)

Последни новини

Карлос Насар обясни за снимката с Пеевски: Възпитанието ми го диктува

Карлос Насар обясни за снимката с Пеевски: Възпитанието ми го диктува
Изнасилване в имението на Михаел Шумахер

Изнасилване в имението на Михаел Шумахер

"Даде ми път в Левски": Футболна България изпрати Добромир Жечев
Дъното е близо: Втори сме в Европа, но отзад напред

Дъното е близо: Втори сме в Европа, но отзад напред
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV