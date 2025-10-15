За максимум 2 мача: Матей Казийски ще напусне пловдивския Локо

Завръщането на Матей Казийски в родния волейбол ще е краткосрочно.

Императора, който наскоро подписа договор с Локомотив Авиа, ще изиграе максимум два мача за тима.

След това той отново ще се събере с треньора Радостин Стойчев, но този път в Турция.

За Локо

Един от най-успешните български волейболисти бе представен като част от Локомотив Авиа в началото на септември.

Той трябва да дебютира за тима на 18 октомври в София, когато тимът ще играе полуфинал в турнира за Суперкупата на България срещу Нефтохимик Бургас. При победа Казийски вероятно ще играе и във финала, който е ден по-късно.

След това 41-годишният ас ще премине в турския Халбанк.

Българско трио

В тима от Анкара треньор е Радостин Стойчев. Двамата с Казийски са емблематично дуо във волейбола. Те бяха в основата на големите успехи на италианския Тренто и имат 5 титли на страната и три триумфа в Шампионската лига.

Стойчев е треньор на тима от началото на сезона. В Халбанк играе и друга родна волейболна звезда - Цветан Соколов.

Всъщност за Казийски това ще бъде завръщане в Турция, тъй като той игра за същия тим през 2013-2014 г. и спечели титлата, Купата и Суперкупата на южната ни съседка.

