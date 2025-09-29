bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Заслуженото волейболно парти в Манила! (ВИДЕО)

Вижте ексклузивни кадри от Филипините

Любо Ганев обеща! Любо Ганев си изпълни обещанието! 

Момчетата от националния отбор по волейбол, които спечелиха сребърен медал от световното първенство във Филипините, отпразнуваха триумфа си в дискотека. 

"Обещал съм на момчетата и на целия щаб, че ще ги заведа на дискотека! Вече може да празнуваме", заяви президентът на волейболната федерация в предаването "120 минути" след награждаването на медалистите. 

Танци

И наистина - момчетата бяха специални гости в едно от най-вървежните заведения във Филипините.

Снимка: Lap.bg

То е собственост на български бизнесмен, който от години живее в азиатската страна и бе сред зрителите на един от най-грандиозните триумфи в историята на българския спорт. 

Именно той предостави кадри от празненството и написа: "Парти в Манила след грандиозния успех на националите! Заслужено разпускане след повече от половин година непрестанни тренировки!"

Посрещането

Очаква се волейболните национали да пристигнат у нас във вторник, 30 септември. 

Те трябва да кацнат на летище "Васил Левски" в София следобеда, а около 17:00 ч. да бъдат на площад "Александър Невски" в столицата, където да бъдат официално посрещнати и от феновете! 

 
 
 
Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

