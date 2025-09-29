Заслуженото волейболно парти в Манила! (ВИДЕО)

Любо Ганев обеща! Любо Ганев си изпълни обещанието!

Момчетата от националния отбор по волейбол, които спечелиха сребърен медал от световното първенство във Филипините, отпразнуваха триумфа си в дискотека.

"Обещал съм на момчетата и на целия щаб, че ще ги заведа на дискотека! Вече може да празнуваме", заяви президентът на волейболната федерация в предаването "120 минути" след награждаването на медалистите.

Танци

И наистина - момчетата бяха специални гости в едно от най-вървежните заведения във Филипините.

Снимка: Lap.bg

То е собственост на български бизнесмен, който от години живее в азиатската страна и бе сред зрителите на един от най-грандиозните триумфи в историята на българския спорт.

Именно той предостави кадри от празненството и написа: "Парти в Манила след грандиозния успех на националите! Заслужено разпускане след повече от половин година непрестанни тренировки!"

Посрещането

Очаква се волейболните национали да пристигнат у нас във вторник, 30 септември.

Те трябва да кацнат на летище "Васил Левски" в София следобеда, а около 17:00 ч. да бъдат на площад "Александър Невски" в столицата, където да бъдат официално посрещнати и от феновете!

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK