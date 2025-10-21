bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
1379 души и Шампионска лига? Малкото градче, което шокира футбола

След феноменален сезон Мялби вдига титлата

Мялби, клуб от град с едва 1379 жители, стана шампион на Швеция за първи път в историята си и си осигури място в Шампионската лига!

„Жълто-черните“ затвърдиха своя успех с победа като гости на Гьотеборг с 2:0 в 27-ия кръг на Алсвенскан. Якоб Бергстрьом даде аванс на гостите в 21', а Том Петерсон удвои само седем минути по-късно. С тези три точки Мялби вече има непреодолим аванс от 11 точки пред втория Хамарби, три кръга преди края на сезона, със 66 точки в актива си.

Гьотеборг, в чиито редици като титуляр игра бившият полузащитник на ЦСКА Тобиас Хайнц, е шести с 44 точки.

Тобиас Хайнц проговори за хазарта

Клубът е основан през 1939 г., а стадионът им „Страндвален“ в съседното селце Хелевик побира 6000 зрители – почти пет пъти повече от населението на родното им градче.

Това е една от най-невероятните истории в съвременния футбол – малък отбор от скромно градче, който не само стига до върха в националния шампионат, но и се готви да играе на най-голямата европейска сцена.

