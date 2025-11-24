bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

45 фенове гледаха кошмар, футболисти се извиняват с пари

0:7 и сметка за път

45 фенове гледаха кошмар, футболисти се извиняват с пари

След унизителната загуба със 0:7, футболистите на Ийстбърн все пак проявиха нещо като благородство събраха помежду си пари и върнаха на вярната публика разходите за пътуването и билетите.

Любим отбор, но мишена

Жестът е похвален… особено като се има предвид, че тези 45 смели души са прекосили половината южно крайбрежие на Острова, само за да гледат как любимият им отбор влиза в ролята на мишена на Торки Юнайтед.

Ийстбърн продължава да крета на дъното на таблицата с едва две победи от 18 мача, но феновете поне получиха някаква компенсация за стоицизма. Играчите се бяха бръкнали сами вероятно единственото нещо, което този сезон са успели да уцелят...

Възстановят разходите за билети

След днешния неприемлив резултат, играчите на Ийстбърн Боро ще възстановят разходите за билети за мача на всички фенове, които са пътували“, обявиха от клуба, опитвайки се да потушат пожара.

Но вместо благодарности, ги заля нова вълна този път от обиди онлайн, което явно доста ги е стреснало.

Има ясна граница между критика и обида и някои хора са я прекрачили“, коментира собственикът и президент Саймън Лесли.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 
Тагове:

пари англия фенове загуба отбор мишена ийстбърн разходите за пътуване

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Официално:

Официално: "Sport Republic" иска Левски
Голям талант удължи договора си с ЦСКА

Голям талант удължи договора си с ЦСКА

Ето къде и кога ще е сватбата на Роналдо и Джорджина

Ето къде и кога ще е сватбата на Роналдо и Джорджина
Легендата Пини Гершон събира най-талантливите ни баскетболисти

Легендата Пини Гершон събира най-талантливите ни баскетболисти

"Напиха ме и ме пратиха при Сталин": Почина най-възрастният олимпийски шампион

Последни новини

Ето къде и кога ще е сватбата на Роналдо и Джорджина

Ето къде и кога ще е сватбата на Роналдо и Джорджина
Голям талант удължи договора си с ЦСКА

Голям талант удължи договора си с ЦСКА

Лука Модрич изненадал всички - прибрал се само за 20 евро!

Лука Модрич изненадал всички - прибрал се само за 20 евро!

Приеха Борислав Михайлов в болница

Приеха Борислав Михайлов в болница

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV