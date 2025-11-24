45 фенове гледаха кошмар, футболисти се извиняват с пари

След унизителната загуба със 0:7, футболистите на Ийстбърн все пак проявиха нещо като благородство – събраха помежду си пари и върнаха на вярната публика разходите за пътуването и билетите.

Любим отбор, но мишена

Жестът е похвален… особено като се има предвид, че тези 45 смели души са прекосили половината южно крайбрежие на Острова, само за да гледат как любимият им отбор влиза в ролята на мишена на Торки Юнайтед.

Ийстбърн продължава да крета на дъното на таблицата с едва две победи от 18 мача, но феновете поне получиха някаква компенсация за стоицизма. Играчите се бяха бръкнали сами – вероятно единственото нещо, което този сезон са успели да уцелят...

Възстановят разходите за билети

„След днешния неприемлив резултат, играчите на Ийстбърн Боро ще възстановят разходите за билети за мача на всички фенове, които са пътували“, обявиха от клуба, опитвайки се да потушат пожара.

Но вместо благодарности, ги заля нова вълна – този път от обиди онлайн, което явно доста ги е стреснало.

„Има ясна граница между критика и обида и някои хора са я прекрачили“, коментира собственикът и президент Саймън Лесли.

