50-годишен им скри топката в Англия (ВИДЕО)

Невероятно постижение в Англия. 50-годишен стана първият футболист, вкарал гол във всяка една от Топ 10 на дивизиите на Острова.

Става дума за Джейми Кюртън, който се разписа с прехвърлящ удар за победата на Кингс Парк Рейнджърс срещу Дюси Роувърс с 4:1 в мач от най-ниското ниво на местния футбол.

Кюртън е бивш футболист на Норич. Той влезе в игра през второто полувреме, като първо асистира за третия гол, след което сам оформи крайния резултат с майсторски прехвърлящ удар.

Кой е Джейми Кюртън

Дългата кариера на Кюртън започва през сезон 1994/95 на Висшата лига като част от Норич. След това преминава през различни клубове, сред които Борнемут, Бристъл Роувърс, Рединг, КПР, Суиндън, Колчестър, Барнзли, Шрусбъри, Екзитър, Лейтън и др.

Една година рита в корейската Кей Лига, където носи екипа на Бусан. Зад гърба си има над 1000 мача, в които е отбелязал почти 400 попадения.

"Обожавам да вкарвам голове. Всеки следващ е по-специален от предходния. Винаги празнувам, когато бележа - без значение дали е на мач, тренировка или в парка", споделя Кюртън, който изглежда не мисли скоро да се отказва.

