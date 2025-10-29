50-годишен им скри топката в Англия (ВИДЕО)

Невероятно постижение в Англия. 50-годишен стана първият футболист, вкарал гол във всяка една от Топ 10 на дивизиите на Острова.

Става дума за Джейми Кюртън, който се разписа с прехвърлящ удар за победата на Кингс Парк Рейнджърс срещу Дюси Роувърс с 4:1 в мач от най-ниското ниво на местния футбол.

Кюртън е бивш футболист на Норич. Той влезе в игра през второто полувреме, като първо асистира за третия гол, след което сам оформи крайния резултат с майсторски прехвърлящ удар.

50 year old Jamie Cureton becomes the only player to have scored in all of England’s top 10 tiers!!



He scored his first ever goal for Kings Park Rangers at Non-League Step 6.pic.twitter.com/u7OmcOZ4Tm — Ollie Bayliss (@Ollie_Bayliss) October 26, 2025

Кой е Джейми Кюртън

Дългата кариера на Кюртън започва през сезон 1994/95 на Висшата лига като част от Норич. След това преминава през различни клубове, сред които Борнемут, Бристъл Роувърс, Рединг, КПР, Суиндън, Колчестър, Барнзли, Шрусбъри, Екзитър, Лейтън и др.

Една година рита в корейската Кей Лига, където носи екипа на Бусан. Зад гърба си има над 1000 мача, в които е отбелязал почти 400 попадения.

"Обожавам да вкарвам голове. Всеки следващ е по-специален от предходния. Винаги празнувам, когато бележа - без значение дали е на мач, тренировка или в парка", споделя Кюртън, който изглежда не мисли скоро да се отказва.

HES DONE IT!!!!!



CURETON!!! @JamieCuro makes English football history by scoring in all 10 divisions of the English footballing pyramid.



Like a fine wine. He gets better with age!



ITS 4-1!



Get in!@dussyroversfc 1-4 @KingsParkRFC pic.twitter.com/FfVmtIykio — Kings Park Rangers F(C) (@KingsParkRFC) October 25, 2025

