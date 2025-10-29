50-годишен им скри топката в Англия (ВИДЕО)

Невероятно постижение в Англия. 50-годишен стана първият футболист, вкарал гол във всяка една от Топ 10 на дивизиите на Острова.
Става дума за Джейми Кюртън, който се разписа с прехвърлящ удар за победата на Кингс Парк Рейнджърс срещу Дюси Роувърс с 4:1 в мач от най-ниското ниво на местния футбол.
Кюртън е бивш футболист на Норич. Той влезе в игра през второто полувреме, като първо асистира за третия гол, след което сам оформи крайния резултат с майсторски прехвърлящ удар.
50 year old Jamie Cureton becomes the only player to have scored in all of England’s top 10 tiers!!— Ollie Bayliss (@Ollie_Bayliss) October 26, 2025
He scored his first ever goal for Kings Park Rangers at Non-League Step 6.pic.twitter.com/u7OmcOZ4Tm
Дългата кариера на Кюртън започва през сезон 1994/95 на Висшата лига като част от Норич. След това преминава през различни клубове, сред които Борнемут, Бристъл Роувърс, Рединг, КПР, Суиндън, Колчестър, Барнзли, Шрусбъри, Екзитър, Лейтън и др.
Една година рита в корейската Кей Лига, където носи екипа на Бусан. Зад гърба си има над 1000 мача, в които е отбелязал почти 400 попадения.
"Обожавам да вкарвам голове. Всеки следващ е по-специален от предходния. Винаги празнувам, когато бележа - без значение дали е на мач, тренировка или в парка", споделя Кюртън, който изглежда не мисли скоро да се отказва.
HES DONE IT!!!!!— Kings Park Rangers F(C) (@KingsParkRFC) October 25, 2025
CURETON!!! @JamieCuro makes English football history by scoring in all 10 divisions of the English footballing pyramid.
Like a fine wine. He gets better with age!
ITS 4-1!
Get in!@dussyroversfc 1-4 @KingsParkRFC pic.twitter.com/FfVmtIykio
