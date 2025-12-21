bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
50 метастази, а сега надежда точно преди Коледа

Семейството на известния немски футболист Денис Дикмайер, бивш играч на Вердер Бремен, Нюрнберг и Хамбургер, преживява изключително труден период.

15-годишната дъщеря на германския футболист Делани се бори с тежко заболяване, но сега, след дълго време, се появи лъч надежда.

В началото на годината момичето е диагностицирано със злокачествено заболяване – тумор на бъбреците, който се е разпространил и в белите дробове. Това налага спешна операция и последваща химиотерапия.

Снимка: bTV

Първоначалните резултати не са били обнадеждаващи, но след месеци, изпълнени със страх и тревога, семейството получава добри новини. Делани преминава нова терапия през последните дни и първите резултати са окуражаващи.

„Делани успя да се прибере у дома и понесе терапията добре. Метастазите реагираха положително на лекарството. Надяваме се, че през следващите седмици то ще покаже пълния си ефект“, написа майка ѝ Дана Дикмайер в Instagram.

„Ще повторим терапията след шест седмици. Сега отиваме на почивка и ще прекараме останалата част от годината спокойно“, добави тя.

Става въпрос за терапия, специално разработена за лечение на напреднали форми на рак. Делани вече е преминала през химиотерапия и имунотерапия, а от белите ѝ дробове са били отстранени цели 50 метастази. Въпреки разпространението на заболяването, семейството се надява на положителен изход, съобщава Bild.

Денис Дикмайер е добре познато име в немския футбол. Най-голямата част от кариерата си прекарва в Хамбургер, където записва над 180 мача.

След осем години в Хамбург, през лятото на 2024 г. той прекратява кариерата си заради постоянни контузии. В момента работи като помощник-треньор в Сандхаузен.

Дикмайер беше част от златното немско поколение, което спечели Евро 2008 за юноши (U19).

