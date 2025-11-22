bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
909 дни по-късно: Барселона се завръща на "Камп Ноу"

Първи мач от май 2023 г.

909 дни по-късно: Барселона се завръща на "Камп Ноу"

След две години и половина Барселона отново ще домакинства на своя "Камп Ноу". Каталунците приемат Атлетико Билбао в мач от Ла Лига, а Ханзи Флик се надява завръщането у дома да запали искрата, от която отборът му се нуждае в битката за титлата.

Мачът е днес следобед, а големият ден съвпада с годишнината от рождението на основателя Жоан Гампер – 22 ноември 1877 г.

Само 45 401 зрители

Стадионът ще бъде частично отворен с редуциран капацитет - 45 401 зрители. За последно Барселона игра на "Камп Ноу" на 28 май 2023 г. срещу Майорка, а след това съоръжението бе затворено за реновации.

Работата по реконструкцията започна през юни същата година и излезе над 1.1 милиард долара. Крайната цел е капацитетът да нарасне до 105 000 места и да се превърне в един от най-големите стадиони в света.

Първоначалният план бе да има мачове на "Камп Ноу" още през ноември 2024 г., съвпадайки с 125-ата годишнина на клуба, но каталунският гранд се изправи пред серия от забавяния.

Снимка: Reuters

Заради реконструкцията Барселона играеше мачовете си на 55-хилядния Олимпийски стадион "Монджуик". Действащите шампиони проведоха два мача и на "Йохан Кройф Арена" (дом на женския тим) заради проблем с разрешителните за ползването на "Камп Ноу" от мерки за сигурност.

За клуба това ще бъде повратен момент завръщането на "Камп Ноу" е ключово не само за магията на футбола, но и за финансовото възстановяване на Барселона, която отчаяно се нуждае от приходи, за да стабилизира своя бюджет.

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV

