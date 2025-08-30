bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Арестуваха мъж, планирал масова стрелба до стадиона на Челси

Бил е със зареден пистолет, каска и бронежилетка

Мъж, планирал да извърши масова стрелба след мач във Висшата лига на Англия, е арестуван. Инцидентът се е разиграл близо до Стамфорд Бридж“ след мача на Челси с Фулъм от 3-ия кръг на английското първенство (2:0).

Мъжът е планирал масова стрелба, пише активистът Томи Робинсън. Твърди се, че пистолетът му е бил зареден и е носил в себе си допълнителни боеприпаси. Бил е с каска и бронежилетка.

Все още няма официални коментари по тази ситуация.

По-рано днес "сините" от Западен Лондон записаха втора победа във Висшата лига от началото на сезона. Световният клубен шампион сломи Фулъм с 2:0 на Стамфорд Бридж“ в лондонското дерби от третия кръг на английското първенство. В герои за сините“ се превърнаха Жоао Педро и капитанът Енцо Фернандес след точно изпълнена дузпа.

