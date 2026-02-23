Арсенал е жив! (РЕЗУЛТАТИ+ФАКТФАЙЛ)

В дербито на Северен Лондон Арсенал разби Тотнъм с 4:1 и запази интригата за титлата във Висша лига.

Дебютът на Игор Тудор започна с гръм – но срещу него. Схемата му 5-3-2 се пропука по фланговете, а „артилеристите“ диктуваха всичко: 61% владение, 6-0 чисти положения, 41% от играта в третината на Тотнъм.

Еберечи Езе бе в основата на успеха на Арсенал с две попадения. Първото падна в 32', когато Букайо Сака проби по дясното крило и подаде в наказателното поле, където Езе си вдигна топката и я заби в мрежата на домакините от воле за 1:0. Тотнъм обаче отговори бързо, след като само две минути по-късно Рандал Коло Муани отне топка от Деклан Райс и вкара за 1:1.

Снимка: БГНЕС

Виктор Гьокереш изведе "артилеристите" напред със силен удар от границата на наказателното поле в 47', а Езе се разписа отново след час игра на празна врата. Гьокереш довърши "шпорите" в четвъртата минута на добавеното време.

Временният мениджър Игор Тудор загуби първия си мач начело на Тотнъм, който е 16-и във Висшата лига с 29 точки и четири над зоната на изпадащите.

ФАКТФАЙЛ

* Това е най‑голямата победа на Арсенал на стадиона на Тотнъм във Висшата лига от 1978 г. насам.

* На стадиона присъстваха 61 439 зрители.

* Тотнъм не е побеждавал Арсенал повече от три години. Последният път, когато "шпорите" се справиха с големия си съперник в официален мач, беше на 12 май 2022 г. (3:0). Оттогава Арсенал е взел седем дербита, като е завършил наравно само в едно.

* Арсенал събра 61 точки от 28 мача, с 5 точки аванс пред Манчестър Сити ("Гражданите" са с мач по‑малко).

РЕЗУЛТАТИ

Тотнъм - Арсенал 1:4

Кристъл Палас - Уулвъхямптън 1:0

Нотингам Форест - Ливърпул 0:1

Съндърланд - Фулъм 1:3

Астън Вила - Лийдс 1:1

Брентфорд - Брайтън 0:2

Челси - Бърнли 1:1

Уест Хем - Борнемут 0:0

Манчестър Сити - Нюкасъл 2:1

Тази вечер

Евертън - Манчестър Юнайтед