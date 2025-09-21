bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Арсенал удари в края и лиши Сити от победата

„Артилеристите“ удължиха серията си без загуба от „грaжданите“

Арсенал стигна до драматично 1:1 при домакинството си на Манчестър Сити в последния мач от 5-ия кръг във Висшата лига.

На Емиратс Стейдиъм гостите поведоха с гол на Арлинг Холанд още в 9', но Арсенал се спаси от поражение в добавеното време чрез резервата Габриел Мартинели.

Така "артилеристите" удължиха на 5 двубоя серията си без загуба от "гражданите" в английския елит. Тя включва 2 победи и 3 равенства.

Без победител в Лондон

Днес Арсенал започна по-активно, но се оказа изоставащ рано-рано, след като Арлинг Холанд комбинира с Тижани Райндерс и преодоля Давид Рая. Попадението е под №11 за норвежкия таран от началото на сезона.

Сити удържа Арсенал до почивката, което принуди Микел Артета да подсили атаката с включване на Еберечи Езе и завърналия се след контузия Букайо Сака.

Последваха пропуски на Мартин Субименди и Леандро Тросар, преди Мартинели все пак да прати топката в мрежата зад Джанлуиджи Донарума в третата минута от добавените 7 - 1:1.

По този начин Арсенал остана втори с актив от вече 10 точки - 5 зад лидера и действащ шампион Ливърпул. Сити е 9-и със 7 точки.

В следващия кръг тимът на Пеп Гуардиола приема новака Бърнли, докато Арсенал гостува на Нюкасъл.

