Байерн Мюнхен забрани ChatGPT

Без ChatGPT в Байерн Мюнхен. Клубът забрани използването му за работни задачи, като вместо него внедри вътрешна платформа за изкуствен интелект.

Решението бе потвърдено от Томас Ехеман, директор "Дигитално изживяване на феновете" в баварския клуб.

"Решихме да блокираме достъпа до различни ИИ платформи за нашите служители, като ChatGPT. По този начин насърчаваме използването на нашата собствена платформа", уточни Ехеман.

Повече сигурност

Сигурността стои в основата на тази голяма промяна. "Освен това всичко работи в частен облак", обясни той, визирайки гаранцията за защита на данните и поддържането на специфични за компанията процеси в сигурна среда.

Снимка: Reuters

Вътрешната ИИ платформа вече се използва в различни области на клуба като правния отдел и услугите за феновете.

Около 300 служители на Байерн Мюнхен вече използват вътрешната платформа за ИИ.

"Мислехме, че съпротивата ще бъде малко по-голяма, но не беше така. Служителите са доволни, че имат гъвкаво и просто решение", добави Ехерман.

