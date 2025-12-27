Балкански скандал: Сръбска фланелка в семейството на албански селекционер

Бразилецът Силвиньо е със статут на герой в Албания, след като успя да класира националния тим на страната на европейското първенство в Германия през 2024 г., а преди месец му осигури плейоф за участие на световното срещу Полша.

Бившият футболист на Арсенал, Селта, Барселона и Манчестър Сити получи държавен орден и дори е кандидат за гражданство.

Само че доброто впечатление беше развалено от... семейна снимка.

Фланелката

Наскоро дъщерята на Силвиньо Тати Мендеш публикува фотография от семейна сбирка.

На нея се вижда, че брат ѝ Тиаго носи фланелка на... сръбския национален отбор.

Това предизвика неистовия гняв на феновете в Албания.

Отношенията между двете страни са обтегнати от началото на настоящия век, след като започна войната за независимостта на Косово.

Извинението

Албанските фенове веднага писаха на Тати, за да изкажат недоволството си.

"Информирайте се за историята на страната!", ядосват се те.

"Искрено съжалявам. Брат ми е учил в Милано при човека, който му е дал фланелката. Абсолютно прав си и нямах представа, че е сръбска фланелка, наистина не следя футбол. Вече е изтрита и няма да се повтори. Благодаря за разбирането!", казва дъщерята на Силвиньо.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK