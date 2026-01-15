bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Барселона се измъчи, но не се изложи като Реал Мадрид

Каталунците са на четвъртфинал за Купата на краля

Барселона се измъчи, но не се изложи като Реал Мадрид

Барселона се измъчи при гостуването си на Расинг Сантандер, но все пак е на четвъртфинал за Купата на краля. Каталунците спечелиха с 2:0 срещу лидера във втора дивизия на Испания.

Така "блаугранас" не последваха съдбата на големия си съперник Реал Мадрид, който допусна срамна загуба с 2:3 при визитата си на опашкаря в Сегунда - Албасете.

Тази вечер головете за Барселона отбелязаха Феран Торес в 66' и Ламин Ямал в петата минута добавено време.

На Естадио Ел Сардинеро фаворитът изигра лежерно първо полувреме, в което единствената добра възможност се откри пред Маркъс Рашфорд в 44'. Вратарят Жокин Езкиета обаче беше на висота.

Барселона се събуди след почивката и доминираше. За стража на домакините имаше доста повече работа. Той направи 4 спасявания, а веднъж гредата му помогна.

Тимът на Ханзи Флик все пак откри в 66', когато Фермин Лопес изведе отлично Торес и европейският шампион реализира майсторски.

Никой не проговори: как Реал преживя унижението?

Две попадения за Расинг - на Манес Лосано в 77' и 86', не бяха зачетени заради засада. В 90+4' младокът пропиля най-чистото положение за "зелено-белите" - излезе сам срещу вратаря Жоан Гарсия, който спаси удара му.

Впоследствие Барселона наказа Расинг при контраатака, завършена от Ямал след подаване на героя от финала за Суперкупата - Рафиня.

Останалите в Топ 8 на турнира са: Атлетико Мадрид, Атлетик Билбао, Бетис, Валенсия, Реал Сосиедад, Алавес и Албасете.

барселона реал мадрид расинг сантандер купата на краля четвъртфинал осминафинал втора дивизия

