Барселона се измъчи, но не се изложи като Реал Мадрид

Барселона се измъчи при гостуването си на Расинг Сантандер, но все пак е на четвъртфинал за Купата на краля. Каталунците спечелиха с 2:0 срещу лидера във втора дивизия на Испания.

Така "блаугранас" не последваха съдбата на големия си съперник Реал Мадрид, който допусна срамна загуба с 2:3 при визитата си на опашкаря в Сегунда - Албасете.

Тази вечер головете за Барселона отбелязаха Феран Торес в 66' и Ламин Ямал в петата минута добавено време.

На Естадио Ел Сардинеро фаворитът изигра лежерно първо полувреме, в което единствената добра възможност се откри пред Маркъс Рашфорд в 44'. Вратарят Жокин Езкиета обаче беше на висота.

Барселона се събуди след почивката и доминираше. За стража на домакините имаше доста повече работа. Той направи 4 спасявания, а веднъж гредата му помогна.

Тимът на Ханзи Флик все пак откри в 66', когато Фермин Лопес изведе отлично Торес и европейският шампион реализира майсторски.

Две попадения за Расинг - на Манес Лосано в 77' и 86', не бяха зачетени заради засада. В 90+4' младокът пропиля най-чистото положение за "зелено-белите" - излезе сам срещу вратаря Жоан Гарсия, който спаси удара му.

Впоследствие Барселона наказа Расинг при контраатака, завършена от Ямал след подаване на героя от финала за Суперкупата - Рафиня.

Останалите в Топ 8 на турнира са: Атлетико Мадрид, Атлетик Билбао, Бетис, Валенсия, Реал Сосиедад, Алавес и Албасете.

