Бащата на Ямал е бесен: Стана нещо много странно! (ВИДЕО)

18-годишният Ламин Ямал остана втори в класацията за най-ценното индивидуално отличие "Златната топка". Младият испанец бе изпреварен от аса на Пари Сен Жермен Усман Дембеле.

Резултатите предизвикаха гнева на бащата на подгласника. Мунир Насури се опита да остане дипломатичен в изказа си на червения килим, но след това, пред испански медии, отпусна душата си.

В Париж Ямал бе завел цяла делегация - около 20 човека, в това число майка му, баща му, невръстния му брат и любимата му баба.

"Нещо странно"

Първоначално таткото на Ямал е усмихна на журналисти и каза "Следващата година "Златната топка" е наша!".

След това се обади на испански журналист и доста по-емоционално обясни:

"Мисля, че това е най-лошият... Няма да кажа "грабеж", но най-голямата вреда, която можеш морално да нанесеш на човешко същество.

Ламин Ямал е най-добрият футболист в света. Превъзхожда другите с огромна разлика. Не го казвам защото е мой син, а защото е факт! Няма съперници! Ламин си е Ламин! И тази вечер се случи нещо изключително странно!", заяви Мунир.

Отличие

Все пак Ямал си тръгна от гала вечерта в Париж с отличие.

За втора поредна година той грабна наградата за най-добър млад футболист.

През 2024/2025 Ямал стана шампион на Испания и победител в Купата на краля с Барселона. През лятото на миналата година той стана европейски шампион с Испания.

