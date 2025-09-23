bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Бащата на Ямал е бесен: Стана нещо много странно! (ВИДЕО)

Той посочи сина си за най-добър в света

Бащата на Ямал е бесен: Стана нещо много странно! (ВИДЕО)
Reuters

18-годишният Ламин Ямал остана втори в класацията за най-ценното индивидуално отличие "Златната топка". Младият испанец бе изпреварен от аса на Пари Сен Жермен Усман Дембеле. 

Резултатите предизвикаха гнева на бащата на подгласника. Мунир Насури се опита да остане дипломатичен в изказа си на червения килим, но след това, пред испански медии, отпусна душата си. 

В Париж Ямал бе завел цяла делегация - около 20 човека, в това число майка му, баща му, невръстния му брат и любимата му баба. 

"Нещо странно"

Първоначално таткото на Ямал е усмихна на журналисти и каза "Следващата година "Златната топка" е наша!".

След това се обади на испански журналист и доста по-емоционално обясни:

"Мисля, че това е най-лошият... Няма да кажа "грабеж", но най-голямата вреда, която можеш морално да нанесеш на човешко същество. 

Ламин Ямал е най-добрият футболист в света. Превъзхожда другите с огромна разлика. Не го казвам защото е мой син, а защото е факт! Няма съперници! Ламин си е Ламин! И тази вечер се случи нещо изключително странно!", заяви Мунир. 

Отличие

Все пак Ямал си тръгна от гала вечерта в Париж с отличие. 

За втора поредна година той грабна наградата за най-добър млад футболист.

Снимка: Reuters

През 2024/2025 Ямал стана шампион на Испания и победител в Купата на краля с Барселона. През лятото на миналата година той стана европейски шампион с Испания.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

баща недоволство златна топка усман дембеле ламин ямал

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Владимир Николов пред bTV: Вече мечтаем, на крачка сме от медала (ВИДЕО)

Владимир Николов пред bTV: Вече мечтаем, на крачка сме от медала (ВИДЕО)
От щаба на Весела Лечева: Стефка Костадинова се крие вече 6 месеца

От щаба на Весела Лечева: Стефка Костадинова се крие вече 6 месеца
Нов сюжет в борбата: Гриша Ганчев спрял депутат за медал

Нов сюжет в борбата: Гриша Ганчев спрял депутат за медал
Любо Ганев: Не съм чувал Стефка Костадинова от месеци (ВИДЕО)

Любо Ганев: Не съм чувал Стефка Костадинова от месеци (ВИДЕО)
Усман Дембеле е новият носител на

Усман Дембеле е новият носител на "Златната топка" (ВИДЕО)

Последни новини

От щаба на Весела Лечева: Стефка Костадинова се крие вече 6 месеца

От щаба на Весела Лечева: Стефка Костадинова се крие вече 6 месеца
Нов сюжет в борбата: Гриша Ганчев спрял депутат за медал

Нов сюжет в борбата: Гриша Ганчев спрял депутат за медал
Огромна трагедия за Джокович! Почина един от най-важните хора в живота му!

Огромна трагедия за Джокович! Почина един от най-важните хора в живота му!
Стефка Костадинова: Спирам да мълча, аз съм председател на БОК

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, аз съм председател на БОК
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV