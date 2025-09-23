Класика в черно, принцеса, баба и младо гадже - червеният килим на "Златната топка" (СНИМКИ)

Церемонията по връчване на "Златната топка" вече е в историята. Усман Дембеле от Пари Сен Жермен е новият носител на най-авторитетния индивидуален приз във футбола.
Вълнението, което предизвика речта му, в която благодари от сърце на майка си, както и на хората от родния му град, ще се помни дълго.
А и няма как да е по друг начин - това събитие събира елита на световния футбол и всички погледи са вперени в него и в главните герои, минали по червения килим. А там видяхме елегантни футболисти и шармантни дами.
Победителят Усман Дембеле пристигна в компанията на семейството си. Майка му Фатима заслужи специални благодарности. За изненадващото си появяване на сцената тя бе се подготвила с рокля в черно и бяло и чанта и бижута на известна марка.
Втория в класацията - 18-годишният Ламин Ямал, доведе 20 човека на церемонията. До него бяха майка му, баща му и любимата му баба, която бе една от дамите в бяло.
Джанлуиджи Донарума, който спечели наградата за най-добър вратар, пристигна със съпругата Алесия и сина си.
Колегата му Алисон бе заложил на син костюм, а съпругата му - на зелена рокля.
Върджил ван Дайк бе в костюм с нетипична кройка, а половинката му заложи на черното.
Интересен аксесоар на кръста на Наталия - съпругата на Рафиня, прикова вниманието. Синът им пък бе умалено копие на баща си.
На церемонията присъства и вдовицата на трагично загиналия Диого Жота. Тя спази традицията от погребението му и отново се появи в бяло.
Интересно появяване направи бившият национален селекционер на България - Лотар Матеус. Той дойде в Париж с новата си половинка Тереза. Тя е само на 26 години, което я прави с 38 лета по-млада от специалиста.
Победителката при дамите Айтана Бонмати бе най-смела във външния си вид. Тя се появи с блестяща рокля в червено с големи пайети.
С червен костюм бе най-добрата треньорка - селекционерката на Англия Сарина Вигман.
Останалите дами заложиха на строги тъмни тоалети.
На церемонията имаше истинска принцеса! Шарлийн - принцесата на Монако, връчи наградата за хуманитарна дейност. Тя бе "опаковала" своята благородна осанка в бяла рокля.
Впечатление правеше и водещата на церемонията Кейт Скот, която блестеше в сребрист тоалет с дълбоко деколте.
